https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909476844.html
"Никакой подготовки". В США призвали Зеленского к неожиданному шагу
"Никакой подготовки". В США призвали Зеленского к неожиданному шагу - РИА Новости, 14.11.2023
"Никакой подготовки". В США призвали Зеленского к неожиданному шагу
Если президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Москвой, то внутри Украины могут начаться протесты, предположил бывший помощник заместителя министра РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:24
2023-11-14T22:24
2023-11-14T22:24
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Если президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Москвой, то внутри Украины могут начаться протесты, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Weapons and Strategy."Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием", — отметил он.По мнению эксперта, бывшая советская республика фактически распадается. Крушение режима Зеленского вызвано тем, что ВСУ несут слишком большие потери, чтобы продержаться еще в течение долгого времени.При этом Брайен добавил, что большая часть нынешней украинской армии состоит из пожилых мужчин, женщин и юношей, не имеющих никакой подготовки.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909470222.html
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Специальная военная операция на Украине, Москва, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Никакой подготовки". В США призвали Зеленского к неожиданному шагу
Weapons and Strategy: отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию