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В оборонном комитете Совфеда назвали Зеленского "хромой уткой" - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909355704.html
В оборонном комитете Совфеда назвали Зеленского "хромой уткой"
В оборонном комитете Совфеда назвали Зеленского "хромой уткой" - РИА Новости, 14.11.2023
В оборонном комитете Совфеда назвали Зеленского "хромой уткой"
Владимир Зеленский - "хромая утка", исчерпавший себя политик, который устал от роли "героя-спасителя", конкуренцию ему может составить главком ВСУ Валерий... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:40
2023-11-14T13:40
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
валерий залужный
виктор бондарев
совет федерации рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский - "хромая утка", исчерпавший себя политик, который устал от роли "героя-спасителя", конкуренцию ему может составить главком ВСУ Валерий Залужный, заявил в Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Зеленский, безусловно, должен дать возможность провести выборы на Украине. Сейчас это основной посыл многих западных СМИ. Кроме того, подавляющее большинство из них считают, что лучше бы Зеленский не участвовал в выборах, или проиграл их. Идеальным и договороспособным кандидатом на пост президента Украины при этом считается главком, генерал (Валерий) Залужный", - написал сенатор.По мнению законодателя, причина таких настроений вполне объяснима. Так, Зеленский часто появлялся перед СМИ в одурманенном состоянии, что явно не способствовало восприятию его как адекватного политика. Кроме того, "он часто заявлял, что пока (президент РФ Владимир) Путин и его команда при власти в РФ, он не согласится на переговоры с нами", написал Бондарев. Также, Зеленский "не рассматривает никакие территориальные уступки со стороны Украины, для него это смерти подобно (украинские националисты ему это не простят и устранят его)", добавил сенатор. По мнению законодателя, Зеленский - "хромая утка", то есть исчерпавший себя политик, который устал от своей роли "героя-спасителя". Кроме того, украинский президент находится в конфликте с военными, поскольку контрнаступление провалилось, а он всё ещё не верит в это. В результате "всё громче на Западе звучит мысль, что если он не уйдёт добровольно и не даст провести выборы, то его просто свергнет военная хунта". Таким образом, Зеленскому, чтобы его не устранили свои же люди, надо "перестать цепляться за остатки своей власти, разрешить провести выборы, не участвовать в них (чтобы не позориться, так как скорее всего мало кто из украинцев в здравом уме за него проголосует), и дать победить другому кандидату", полагает Бондарев. Сенатор считает, что потенциально "новым президентом может стать как раз Залужный". "Он не настроен вести "войну до последнего украинца". Он пользуется популярностью в народе и уважением в войсках. США также делают на него ставку. Залужный вынужден будет пойти на переговоры с Россией, так как понимает, что в противном случае Украина исчезнет", - отметил политик. "Так что песенка Зеленского спета, но выбор остаётся за ним, как уйти: со щитом или на щите", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20231114/zaluzhnyy-1909267154.html
https://ria.ru/20231113/vsu-1909144145.html
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908969555.html
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владимир зеленский, валерий залужный, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
В оборонном комитете Совфеда назвали Зеленского "хромой уткой"

Бондарев назвал Зеленского политиком, уставшим от роли героя-спасителя Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский - "хромая утка", исчерпавший себя политик, который устал от роли "героя-спасителя", конкуренцию ему может составить главком ВСУ Валерий Залужный, заявил в Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Зеленский, безусловно, должен дать возможность провести выборы на Украине. Сейчас это основной посыл многих западных СМИ. Кроме того, подавляющее большинство из них считают, что лучше бы Зеленский не участвовал в выборах, или проиграл их. Идеальным и договороспособным кандидатом на пост президента Украины при этом считается главком, генерал (Валерий) Залужный", - написал сенатор.
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По мнению законодателя, причина таких настроений вполне объяснима. Так, Зеленский часто появлялся перед СМИ в одурманенном состоянии, что явно не способствовало восприятию его как адекватного политика. Кроме того, "он часто заявлял, что пока (президент РФ Владимир) Путин и его команда при власти в РФ, он не согласится на переговоры с нами", написал Бондарев.
Также, Зеленский "не рассматривает никакие территориальные уступки со стороны Украины, для него это смерти подобно (украинские националисты ему это не простят и устранят его)", добавил сенатор.
По мнению законодателя, Зеленский - "хромая утка", то есть исчерпавший себя политик, который устал от своей роли "героя-спасителя". Кроме того, украинский президент находится в конфликте с военными, поскольку контрнаступление провалилось, а он всё ещё не верит в это. В результате "всё громче на Западе звучит мысль, что если он не уйдёт добровольно и не даст провести выборы, то его просто свергнет военная хунта".
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Таким образом, Зеленскому, чтобы его не устранили свои же люди, надо "перестать цепляться за остатки своей власти, разрешить провести выборы, не участвовать в них (чтобы не позориться, так как скорее всего мало кто из украинцев в здравом уме за него проголосует), и дать победить другому кандидату", полагает Бондарев.
Сенатор считает, что потенциально "новым президентом может стать как раз Залужный".
"Он не настроен вести "войну до последнего украинца". Он пользуется популярностью в народе и уважением в войсках. США также делают на него ставку. Залужный вынужден будет пойти на переговоры с Россией, так как понимает, что в противном случае Украина исчезнет", - отметил политик.
"Так что песенка Зеленского спета, но выбор остаётся за ним, как уйти: со щитом или на щите", - заключил Бондарев.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВиктор БондаревСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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