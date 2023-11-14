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Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/vsu-1909282942.html
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт - РИА Новости, 14.11.2023
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт
Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:36
2023-11-14T08:36
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
россия
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С района населенного пункта Торское по направлению населенного пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что колонны с вооружением и техникой передвигаются в ночное время суток и малыми группами по 3-5 единиц. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки отмечало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.
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кременная, луганская народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт

Марочко: ВСУ перебрасывают дополнительные силы в направлении Кременной

© AP Photo / LibkosУкраинский танк недалеко от Кременной
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк недалеко от Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"С района населенного пункта Торское по направлению населенного пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что колонны с вооружением и техникой передвигаются в ночное время суток и малыми группами по 3-5 единиц.
Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки отмечало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаКиевАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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