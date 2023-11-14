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Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт

Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт - РИА Новости, 14.11.2023

Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт

Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:36

2023-11-14T08:36

2023-11-14T08:36

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

россия

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С района населенного пункта Торское по направлению населенного пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что колонны с вооружением и техникой передвигаются в ночное время суток и малыми группами по 3-5 единиц. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки отмечало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.

кременная

луганская народная республика

киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, луганская народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, россия