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Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт - РИА Новости, 14.11.2023
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт
Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:36
2023-11-14T08:36
2023-11-14T08:36
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав с района населенного пункта Торское в направлении Кременной, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С района населенного пункта Торское по направлению населенного пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что колонны с вооружением и техникой передвигаются в ночное время суток и малыми группами по 3-5 единиц. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки отмечало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.
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кременная, луганская народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Киев перебрасывает подкрепление под Кременную, сообщил эксперт
Марочко: ВСУ перебрасывают дополнительные силы в направлении Кременной