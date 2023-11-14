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"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html
"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
Без помощи США Украина вряд ли сможет выстоять даже до конца этого года, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:13
2023-11-14T17:13
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
владимир путин
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Без помощи США Украина вряд ли сможет выстоять даже до конца этого года, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если США сейчас прекратят финансировать Украину, &lt;…&gt; то она окажется в тяжелом положении, будет очень трудно выжить до конца года", — предположил он.По мнению эксперта, способность Украины выстоять военный конфликт постоянно ухудшается в первую очередь из-за высоких потерь среди личного состава. Кроме того, сейчас Киев также лишился поддержки со стороны США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.При этом Джонсон добавил, что Москва обладает огромными резервами и имеет существенное преимущество в огневой мощи. В результате российские войска продолжают продвигаться, а ВСУ даже нечем ответить на это.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909394755.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909376828.html
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украина, сша, киев, владимир путин, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

Джонсон: Украина не протянет до конца года без помощи США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Без помощи США Украина вряд ли сможет выстоять даже до конца этого года, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если США сейчас прекратят финансировать Украину, <…> то она окажется в тяжелом положении, будет очень трудно выжить до конца года", — предположил он.
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
СМИ: у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра российской армии
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По мнению эксперта, способность Украины выстоять военный конфликт постоянно ухудшается в первую очередь из-за высоких потерь среди личного состава. Кроме того, сейчас Киев также лишился поддержки со стороны США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
При этом Джонсон добавил, что Москва обладает огромными резервами и имеет существенное преимущество в огневой мощи. В результате российские войска продолжают продвигаться, а ВСУ даже нечем ответить на это.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации
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14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевВладимир ПутинСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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