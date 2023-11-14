https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html

"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 14.11.2023

"До конца года". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

Без помощи США Украина вряд ли сможет выстоять даже до конца этого года, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:13

2023-11-14T17:13

2023-11-14T17:13

специальная военная операция на украине

украина

сша

киев

владимир путин

сергей шойгу

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Без помощи США Украина вряд ли сможет выстоять даже до конца этого года, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если США сейчас прекратят финансировать Украину, <…> то она окажется в тяжелом положении, будет очень трудно выжить до конца года", — предположил он.По мнению эксперта, способность Украины выстоять военный конфликт постоянно ухудшается в первую очередь из-за высоких потерь среди личного состава. Кроме того, сейчас Киев также лишился поддержки со стороны США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.При этом Джонсон добавил, что Москва обладает огромными резервами и имеет существенное преимущество в огневой мощи. В результате российские войска продолжают продвигаться, а ВСУ даже нечем ответить на это.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909394755.html

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909376828.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, владимир путин, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато