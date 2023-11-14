https://ria.ru/20231114/ukraina-1909316408.html

В Турции предупредили о страшном способе Украины привлечь к себе внимание

В Турции предупредили о страшном способе Украины привлечь к себе внимание - РИА Новости, 14.11.2023

В Турции предупредили о страшном способе Украины привлечь к себе внимание

Украина, о которой начали забывать из-за войны на Ближнем Востоке, готова пойти на радикальные террористические меры, чтобы вернуться на первые полосы газет,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:22

2023-11-14T11:22

2023-11-14T18:32

украина

россия

владимир зеленский

мария захарова

сергей шойгу

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина, о которой начали забывать из-за войны на Ближнем Востоке, готова пойти на радикальные террористические меры, чтобы вернуться на первые полосы газет, считает турецкое издание dikGAZETE."Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС как в Европе, так и на Украине, в очередной раз стала мишенью для ВСУ. Второго ноября ЗАЭС одновременно атаковали шесть беспилотников", — говорится в статье.И в прошлом, и в этом году украинские диверсанты уже пытались напасть на российские атомные электростанции, напоминает автор. Следовательно, за атакой на Запорожскую АЭС тоже стоит Киев, считает он. Более того, добавил журналист, в момент нападения на объекте находились с проверкой инспекторы Группы мониторинга ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии.Атака, в результате которой был бы ранен или убит кто-то из сотрудников МАГАТЭ, вызвала бы огромный резонанс в СМИ, и Украина вновь оказалась бы на слуху у всего мира, переключившегося сегодня на Ближний Восток, продолжает автор.Толерантность к ядерным террористам, подчеркивается в статье, в конечном итоге перерастет в чрезвычайную ситуацию, последствия которой обязательно затронут Украину, Россию, Грузию, Турцию, Болгарию, Молдавию и Румынию. В зону возможного радиоактивного заражения войдет и крупнейшая река Украины — Днепр, впадающая в Черное море. Это будет настоящая техногенная катастрофа, заключает dikGAZETE.О том, что президент Украины Владимир Зеленский теряет внимание СМИ из-за войны в Израиле, говорил и вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в беседе со Sky News. Он отметил, что у Зеленского получалось приковывать внимание СМИ, поэтому союзники активно занимались поставками оружия на Украину, но война в Израиле изменила ситуацию.По информации пресс-службы Курской АЭС, вечером 26 октября система ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотников на станцию. В российском МИД уточнили, что один дрон врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, а два других упали на комплекс административных зданий. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, этими действиями Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями.Министр обороны Сергей Шойгу также говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг станции зоны безопасности.

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html

https://ria.ru/20231009/zaes-1901396295.html

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украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ