https://ria.ru/20231114/ukraina-1909314434.html

Украина сама решит, на каких условиях вести переговоры, заявили в НАТО

Украина сама решит, на каких условиях вести переговоры, заявили в НАТО - РИА Новости, 14.11.2023

Украина сама решит, на каких условиях вести переговоры, заявили в НАТО

Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение, союзники должны продолжать поддержку, заявил генсек НАТО Йенс... РИА Новости, 14.11.2023

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2023-11-14T11:14

2023-11-14T11:14

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение, союзники должны продолжать поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины", - сказал он перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, на котором обсудят защиту подводной инфраструктуры и Украину. По его словам, насколько приемлемыми будут условия переговоров, зависит от той помощи, которую оказывают страны альянса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909284146.html

https://ria.ru/20231113/nato-1909193816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, брюссель