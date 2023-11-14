Украина сама решит, на каких условиях вести переговоры, заявили в НАТО
Столтенберг: Украина сама решит, какие условия приемлемы для мирного соглашения
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Украина сама будет решать, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение, союзники должны продолжать поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины", - сказал он перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, на котором обсудят защиту подводной инфраструктуры и Украину.
По его словам, насколько приемлемыми будут условия переговоров, зависит от той помощи, которую оказывают страны альянса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.