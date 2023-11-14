https://ria.ru/20231114/turtsiya-1909282019.html

Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник

Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2023

Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник

Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе, надеется увидеть ясную картину во время визита... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:26

2023-11-14T08:26

2023-11-14T08:26

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе, надеется увидеть ясную картину во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Визит Эрдогана в Берлин планируется на 17 ноября. "Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора. Турция старается усадить стороны за стол переговоров, оказать всяческое посредничество в процессе по обмену заложниками. Никакой поддержки от западных стран", - сказал собеседник агентства. По его словам, предстоящий визит Эрдогана в Берлин "прояснит ситуацию". "Мы надеемся увидеть четкую картину, услышать четкие месседжи (от Запада)", - подчеркнул источник.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

турция

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа