https://ria.ru/20231114/turtsiya-1909282019.html
Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник
Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2023
Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник
Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе, надеется увидеть ясную картину во время визита... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:26
2023-11-14T08:26
2023-11-14T08:26
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе, надеется увидеть ясную картину во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Визит Эрдогана в Берлин планируется на 17 ноября. "Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора. Турция старается усадить стороны за стол переговоров, оказать всяческое посредничество в процессе по обмену заложниками. Никакой поддержки от западных стран", - сказал собеседник агентства. По его словам, предстоящий визит Эрдогана в Берлин "прояснит ситуацию". "Мы надеемся увидеть четкую картину, услышать четкие месседжи (от Запада)", - подчеркнул источник.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Турция не видит содействия Запада своим усилиям по Газе, сообщил источник
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АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Турция пока не видит содействия Запада посредническим усилиям Анкары для урегулирования ситуации в Газе, надеется увидеть ясную картину во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Визит Эрдогана в Берлин планируется на 17 ноября.
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"Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора. Турция старается усадить стороны за стол переговоров, оказать всяческое посредничество в процессе по обмену заложниками. Никакой поддержки от западных стран", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предстоящий визит Эрдогана в Берлин "прояснит ситуацию".
"Мы надеемся увидеть четкую картину, услышать четкие месседжи (от Запада)", - подчеркнул источник.
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