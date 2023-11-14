https://ria.ru/20231114/tsarev-1909386795.html

На Украине заочно предъявили Цареву новое обвинение

На Украине заочно предъявили Цареву новое обвинение - РИА Новости, 14.11.2023

На Украине заочно предъявили Цареву новое обвинение

Офис генпрокурора Украины сообщил, что заочно предъявил очередное обвинение бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву - на этот раз Киев инкриминирует ему... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:25

2023-11-14T15:25

2023-11-14T15:25

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что заочно предъявил очередное обвинение бывшему депутату Верховной Рады Олегу Цареву - на этот раз Киев инкриминирует ему финансирование одной из структур Росгвардии. "Предъявлено новое подозрение. Есть доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований на территории Крыма. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины (часть 3 статьи 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении. Имя фигуранта в ведомстве не называют, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о Цареве. В офисе украинского генпрокурора также утверждают, что установлены факты денежных переводов за охрану санатория Царева в Ялте на счета Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Власти Украины ранее уже предъявляли Цареву обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в коллаборационной деятельности и государственной измене. В ночь с 26 на 27 октября на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.

https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html

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в мире, украина, ялта, киев, олег царев, виктор бондарев, служба безопасности украины, верховная рада украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)