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Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023
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09:37 14.11.2023 (обновлено: 10:37 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/tsakhal-1909289920.html
Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа
Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023
Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа
В результате эскалации палестино-израильского конфликта северную часть сектора Газа могли покинуть уже более миллиона человек, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:37
2023-11-14T10:37
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В результате эскалации палестино-израильского конфликта северную часть сектора Газа могли покинуть уже более миллиона человек, заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер, выступление транслировалось в соцсети X.&quot;Несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам и более миллиона человек эвакуировались из северных районов (сектора Газа) и отправились на юг&quot;, — сказал он.Лернер добавил, что за время обострения конфликта израильские военные поразили около 15 тысяч целей.Кроме того, в анклаве изъято более шести тысяч единиц оружия.Ранее в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли значительный ущерб батальонам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как утверждается, оно фактически перестало существовать как организованная военная структура в этой части анклава.Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над городом Газа. Израильские военные захватили там здание парламента.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231114/gaza-1909261780.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, питер лернер, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Питер Лернер, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа

ЦАХАЛ: число покинувших сектор Газа гражданских могло превысить миллион

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSПалестинцы, покинувшие свои дома на севере сектора Газа
Палестинцы, покинувшие свои дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Палестинцы, покинувшие свои дома на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В результате эскалации палестино-израильского конфликта северную часть сектора Газа могли покинуть уже более миллиона человек, заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер, выступление транслировалось в соцсети X.
«

"Несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам и более миллиона человек эвакуировались из северных районов (сектора Газа) и отправились на юг", — сказал он.

Лернер добавил, что за время обострения конфликта израильские военные поразили около 15 тысяч целей.
Кроме того, в анклаве изъято более шести тысяч единиц оружия.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Ранее в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли значительный ущерб батальонам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как утверждается, оно фактически перестало существовать как организованная военная структура в этой части анклава.
Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над городом Газа. Израильские военные захватили там здание парламента.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Армия Израиля показала туннель в Газе, где могли держать заложников
00:12
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимПитер ЛернерВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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