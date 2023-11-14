https://ria.ru/20231114/tsakhal-1909289920.html

Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа

Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023

Армия Израиля заявила о миллионе гражданских, покинувших север сектора Газа

В результате эскалации палестино-израильского конфликта северную часть сектора Газа могли покинуть уже более миллиона человек, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:37

2023-11-14T09:37

2023-11-14T10:37

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В результате эскалации палестино-израильского конфликта северную часть сектора Газа могли покинуть уже более миллиона человек, заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер, выступление транслировалось в соцсети X."Несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам и более миллиона человек эвакуировались из северных районов (сектора Газа) и отправились на юг", — сказал он.Лернер добавил, что за время обострения конфликта израильские военные поразили около 15 тысяч целей.Кроме того, в анклаве изъято более шести тысяч единиц оружия.Ранее в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли значительный ущерб батальонам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как утверждается, оно фактически перестало существовать как организованная военная структура в этой части анклава.Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над городом Газа. Израильские военные захватили там здание парламента.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909261780.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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