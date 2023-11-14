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В Приморье фотоловушка зафиксировала игры амурской тигрицы и ее котенка - РИА Новости, 14.11.2023
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12:34 14.11.2023 (обновлено: 13:42 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/tigritsa-1909338185.html
В Приморье фотоловушка зафиксировала игры амурской тигрицы и ее котенка
В Приморье фотоловушка зафиксировала игры амурской тигрицы и ее котенка - РИА Новости, 14.11.2023
В Приморье фотоловушка зафиксировала игры амурской тигрицы и ее котенка
Фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике запечатлела игры амурской тигрицы Принцессы, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, и ее... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:34
2023-11-14T13:42
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике запечатлела игры амурской тигрицы Принцессы, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, и ее котенка, сообщается в Telegram-канале учреждения."Вот так игриво и с первым снегом ворвались Принцесса и ее тигренок в камеру фотоловушки. Очередному выводку Принцессы около десяти месяцев. Сейчас тигрица воспитывает двух тигрят, на кадрах один из них. Он все еще провоцирует маму на игры, а она и не против, ведь это тоже своего рода обучение, во время которого у малыша закладываются важные социальные навыки, необходимые во взрослой жизни", — рассказали в заповеднике. На записи с камер видно, как хищники играючи дерутся и тигренок лапой слегка задевает морду матери. Для Принцессы это уже четвертый выводок. Тигрята останутся с матерью до двух лет, пока не научатся незаметно передвигаться по лесу, распознавать метки на маркировочном дереве, охотиться и избегать опасностей. Флойд Мейвезер — младший взял тигрицу под опеку в декабре 2015 года, а спустя некоторое время определился с именем — назвал ее Принцесса (Рrincess). В 2017 году боксер подарил заповеднику восемь фотоловушек. Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, названная так в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей, — первой в СССР женщины, удостоившейся звания "Мать-героиня". Прошлым летом директор заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что Принцесса может стать такой же многодетной — если ее мать приносила потомство не менее пяти раз, то весной у Принцессы уже в четвертый раз появились тигрята.Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, занесен в Международную Красную книгу. В России сейчас насчитывается порядка 750 особей, они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
https://ria.ru/20231109/tigritsa-1908300229.html
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353
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Тигрица Принцесса и ее детеныш на кадрах фотоловушки Сихотэ-Алинского заповедника
Тигрица Принцесса и ее детеныш на кадрах фотоловушки Сихотэ-Алинского заповедника
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россия, хабаровский край
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край
В Приморье фотоловушка зафиксировала игры амурской тигрицы и ее котенка

В Приморье фотоловушка зафиксировала игры амурской тигрицы и ее котенка

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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Фотоловушка в Сихотэ-Алинском заповеднике запечатлела игры амурской тигрицы Принцессы, которая находится под опекой боксера Флойда Мейвезера — младшего, и ее котенка, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Вот так игриво и с первым снегом ворвались Принцесса и ее тигренок в камеру фотоловушки. Очередному выводку Принцессы около десяти месяцев. Сейчас тигрица воспитывает двух тигрят, на кадрах один из них. Он все еще провоцирует маму на игры, а она и не против, ведь это тоже своего рода обучение, во время которого у малыша закладываются важные социальные навыки, необходимые во взрослой жизни", — рассказали в заповеднике.
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На записи с камер видно, как хищники играючи дерутся и тигренок лапой слегка задевает морду матери.
Для Принцессы это уже четвертый выводок. Тигрята останутся с матерью до двух лет, пока не научатся незаметно передвигаться по лесу, распознавать метки на маркировочном дереве, охотиться и избегать опасностей.
Флойд Мейвезер — младший взял тигрицу под опеку в декабре 2015 года, а спустя некоторое время определился с именем — назвал ее Принцесса (Рrincess). В 2017 году боксер подарил заповеднику восемь фотоловушек.
Принцесса родилась на территории заповедника в 2014 году. Ее мать — Анна Савельевна, названная так в честь Анны Савельевны Алексахиной, родившей и воспитавшей 12 детей, — первой в СССР женщины, удостоившейся звания "Мать-героиня". Прошлым летом директор заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что Принцесса может стать такой же многодетной — если ее мать приносила потомство не менее пяти раз, то весной у Принцессы уже в четвертый раз появились тигрята.
Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, занесен в Международную Красную книгу. В России сейчас насчитывается порядка 750 особей, они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
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