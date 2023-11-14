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Китайский дипломат рассказал, как США могут повысить риск войны на Тайване - РИА Новости, 14.11.2023
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07:14 14.11.2023 (обновлено: 07:50 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html
Китайский дипломат рассказал, как США могут повысить риск войны на Тайване
Китайский дипломат рассказал, как США могут повысить риск войны на Тайване - РИА Новости, 14.11.2023
Китайский дипломат рассказал, как США могут повысить риск войны на Тайване
Если США нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастет, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:14
2023-11-14T07:50
в мире
сша
китай
тайвань
цуй тянькай
джо байден
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Если США нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастет, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник отправляется в американский Сан-Франциско, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также проведет первые за год переговоры с президентом США Джо Байденом. "Принцип "одного Китая" - это ключ. Пока существует этот принцип, пока никто не пытается бросить вызов принципу "одного Китая", необходимости в применении силы нет. И на этой основе, в рамках принципа "одного Китая", все остальное обсуждаемо", - сказал Цуй Тянькай на полях Family Business Summit, который проходил в Гонконге за закрытыми дверями. Его слова приводит газета South China Morning Post. "Но если этот принцип "одного Китая" будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет", - добавил дипломат. "Я лишь надеюсь, что у стороны США, у американских политиков хватит мудрости или даже здравого смысла не выступать за войну с такой легкостью", - подчеркнул он. Как сообщила газета, Цуй Тянькай, который занимал пост в Вашингтоне с 2013 по 2021 год, заявил, что высшее руководство Китая искренне стремится к стабилизации связей и готово взаимодействовать с США по важным вопросам при условии, что Вашингтон уважает и соблюдает принцип, согласно которому Тайвань является частью Китая. Поездка китайского лидера в США состоится по приглашению американского коллеги и продлится до 17 ноября. Белый дом сообщил, что двусторонняя встреча лидеров КНР и США пройдет 15 ноября, китайский МИД сведений о дате пока не предоставил. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Байдена ситуация не улучшилась, а скорее даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. Из-за инцидента на несколько месяцев был перенесен визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. США утверждали, что шар собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. Еще одним дестабилизирующим фактором в отношениях Пекина и Вашингтона остается Южно-Китайское море и ряд расположенных в нем островов, из-за территориальной принадлежности которых Китай десятилетиями ведет спор с некоторыми странами АТР. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
https://ria.ru/20231114/ates-1909274520.html
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в мире, сша, китай, тайвань, цуй тянькай, джо байден, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Тайвань, Цуй Тянькай, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Китайский дипломат рассказал, как США могут повысить риск войны на Тайване

Дипломат: США повысят риск войны на Тайване, нарушив принцип "одного Китая"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Если США нарушат принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР, риск войны значительно возрастет, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай.
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник отправляется в американский Сан-Франциско, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также проведет первые за год переговоры с президентом США Джо Байденом.
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05:37
"Принцип "одного Китая" - это ключ. Пока существует этот принцип, пока никто не пытается бросить вызов принципу "одного Китая", необходимости в применении силы нет. И на этой основе, в рамках принципа "одного Китая", все остальное обсуждаемо", - сказал Цуй Тянькай на полях Family Business Summit, который проходил в Гонконге за закрытыми дверями. Его слова приводит газета South China Morning Post.
"Но если этот принцип "одного Китая" будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет", - добавил дипломат.
"Я лишь надеюсь, что у стороны США, у американских политиков хватит мудрости или даже здравого смысла не выступать за войну с такой легкостью", - подчеркнул он.
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05:19
Как сообщила газета, Цуй Тянькай, который занимал пост в Вашингтоне с 2013 по 2021 год, заявил, что высшее руководство Китая искренне стремится к стабилизации связей и готово взаимодействовать с США по важным вопросам при условии, что Вашингтон уважает и соблюдает принцип, согласно которому Тайвань является частью Китая.
Поездка китайского лидера в США состоится по приглашению американского коллеги и продлится до 17 ноября. Белый дом сообщил, что двусторонняя встреча лидеров КНР и США пройдет 15 ноября, китайский МИД сведений о дате пока не предоставил.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Байдена ситуация не улучшилась, а скорее даже усугубилась.
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Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. Из-за инцидента на несколько месяцев был перенесен визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. США утверждали, что шар собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным.
Еще одним дестабилизирующим фактором в отношениях Пекина и Вашингтона остается Южно-Китайское море и ряд расположенных в нем островов, из-за территориальной принадлежности которых Китай десятилетиями ведет спор с некоторыми странами АТР. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
КНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
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