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"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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06:15 14.11.2023 (обновлено: 12:08 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html
"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине
"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 14.11.2023
"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине
Вступление Украины в ЕС, которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь ослабит объединение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T06:15
2023-11-14T12:08
в мире
украина
австрия
германия
урсула фон дер ляйен
карин кнайсль
анналена бербок
евросоюз
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС, которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь ослабит объединение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.&quot;Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране. &lt;...&gt; Ох... Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да&quot;, — сказала она.По мнению Кнайсль, тот факт, что фон дер Ляйен проводит такую политику по Украине не одна, а совместно "со свитой", делает ситуацию еще более сюрреалистичной."И Германия тут лидирует, потому что фон дер Ляйен произнесла свою, скажем так, "историческую речь" на фоне заголовков &lt;...&gt; об Анналене Бербок, которая практически единолично пообещала своему коллеге Кулебе, что "вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу", — возмутилась Кнайсль.Фон дер Ляйен 4 ноября побывала в Киеве, где обсудила вступление Украины в ЕС. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве. По словам главы ЕК, фактические сроки вступления зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
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в мире, украина, австрия, германия, урсула фон дер ляйен, карин кнайсль, анналена бербок, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Австрия, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Карин Кнайсль, Анналена Бербок, Евросоюз, Еврокомиссия
"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине

Кнайсль назвала речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреализмом

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС, которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь ослабит объединение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
«

"Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране. <...> Ох... Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да", — сказала она.

По мнению Кнайсль, тот факт, что фон дер Ляйен проводит такую политику по Украине не одна, а совместно "со свитой", делает ситуацию еще более сюрреалистичной.
Германия тут лидирует, потому что фон дер Ляйен произнесла свою, скажем так, "историческую речь" на фоне заголовков <...> об Анналене Бербок, которая практически единолично пообещала своему коллеге Кулебе, что "вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу", — возмутилась Кнайсль.
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Фон дер Ляйен 4 ноября побывала в Киеве, где обсудила вступление Украины в ЕС. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве. По словам главы ЕК, фактические сроки вступления зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
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В миреУкраинаАвстрияГерманияУрсула фон дер ЛяйенКарин КнайсльАнналена БербокЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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