"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине
Кнайсль назвала речь фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреализмом
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС, которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь ослабит объединение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
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"Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране. <...> Ох... Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да", — сказала она.
По мнению Кнайсль, тот факт, что фон дер Ляйен проводит такую политику по Украине не одна, а совместно "со свитой", делает ситуацию еще более сюрреалистичной.
"И Германия тут лидирует, потому что фон дер Ляйен произнесла свою, скажем так, "историческую речь" на фоне заголовков <...> об Анналене Бербок, которая практически единолично пообещала своему коллеге Кулебе, что "вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу", — возмутилась Кнайсль.
Фон дер Ляйен 4 ноября побывала в Киеве, где обсудила вступление Украины в ЕС. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве. По словам главы ЕК, фактические сроки вступления зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.