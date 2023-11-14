https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html

"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине

"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 14.11.2023

"Сюрреализм". Кнайсль ужаснулась словам фон дер Ляйен об Украине

Вступление Украины в ЕС, которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь ослабит объединение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T06:15

2023-11-14T06:15

2023-11-14T12:08

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урсула фон дер ляйен

карин кнайсль

анналена бербок

евросоюз

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС, которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь ослабит объединение, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену."Эта речь Урсулы фон дер Ляйен, я видела ее отрывки на экране. <...> Ох... Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да", — сказала она.По мнению Кнайсль, тот факт, что фон дер Ляйен проводит такую политику по Украине не одна, а совместно "со свитой", делает ситуацию еще более сюрреалистичной."И Германия тут лидирует, потому что фон дер Ляйен произнесла свою, скажем так, "историческую речь" на фоне заголовков <...> об Анналене Бербок, которая практически единолично пообещала своему коллеге Кулебе, что "вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу", — возмутилась Кнайсль.Фон дер Ляйен 4 ноября побывала в Киеве, где обсудила вступление Украины в ЕС. После этого Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве. По словам главы ЕК, фактические сроки вступления зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.

https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html

https://ria.ru/20231114/ukraintsy-1909264352.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, австрия, германия, урсула фон дер ляйен, карин кнайсль, анналена бербок, евросоюз, еврокомиссия