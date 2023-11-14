https://ria.ru/20231114/svo-1909286186.html

Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО

Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО - РИА Новости, 14.11.2023

Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО

Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:11

2023-11-14T09:11

2023-11-14T09:40

специальная военная операция на украине

экономика

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

общество

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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объёмами продаж порядка 13 миллиардов долларов в год. "В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", - сказал Михеев. При этом гендиректор РОЭ отметил, что сегодня российский спецэкспортёр обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки в будущем. "Кроме того, компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом", - добавил Михеев.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909269119.html

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экономика, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, общество