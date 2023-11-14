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Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 14.11.2023 (обновлено: 09:40 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/svo-1909286186.html
Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО
Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО - РИА Новости, 14.11.2023
Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО
Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:11
2023-11-14T09:40
специальная военная операция на украине
экономика
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
общество
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объёмами продаж порядка 13 миллиардов долларов в год. "В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", - сказал Михеев. При этом гендиректор РОЭ отметил, что сегодня российский спецэкспортёр обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки в будущем. "Кроме того, компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом", - добавил Михеев.
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экономика, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, общество
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Общество
Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО

Михеев: Россия в условиях СВО не стремится к наращиванию экспорта вооружений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомат АК-308 от Концерна "Калашников" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Автомат АК-308 от Концерна Калашников на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомат АК-308 от Концерна "Калашников" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби. Архивное фото
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объёмами продаж порядка 13 миллиардов долларов в год.
«
"В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", - сказал Михеев.
При этом гендиректор РОЭ отметил, что сегодня российский спецэкспортёр обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки в будущем.
"Кроме того, компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом", - добавил Михеев.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортОбщество
 
 
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