Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО
Михеев: Россия в условиях СВО не стремится к наращиванию экспорта вооружений
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомат АК-308 от Концерна "Калашников" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Автомат АК-308 от Концерна "Калашников" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объёмами продаж порядка 13 миллиардов долларов в год.
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"В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооруженных сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объемы экспорта российской продукции", - сказал Михеев.
При этом гендиректор РОЭ отметил, что сегодня российский спецэкспортёр обеспечивает загрузку предприятий отечественной оборонки в будущем.
"Кроме того, компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов, которые принесут свои дивиденды после начала работы совместных предприятий за рубежом", - добавил Михеев.