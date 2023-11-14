https://ria.ru/20231114/srzp-1909358835.html

Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря

Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря - РИА Новости, 14.11.2023

Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря

Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" пройдёт 23 декабря, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:51

2023-11-14T13:51

2023-11-14T14:19

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" пройдёт 23 декабря, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев."Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия" пройдёт 23 декабря 2023 года", - сказал Гусев.По его словам, съезд пройдёт в отеле Holiday Inn Сокольники. По-прежнему на выборах планируется поддержать президента России Владимира Путина, подтвердил парламентарий.В сентябре глава партии СРЗП Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, справедливая россия, россия