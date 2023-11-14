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Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря - РИА Новости, 14.11.2023
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13:51 14.11.2023 (обновлено: 14:19 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/srzp-1909358835.html
Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря
Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря - РИА Новости, 14.11.2023
Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря
Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" пройдёт 23 декабря, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:51
2023-11-14T14:19
политика
справедливая россия
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" пройдёт 23 декабря, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев."Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия" пройдёт 23 декабря 2023 года", - сказал Гусев.По его словам, съезд пройдёт в отеле Holiday Inn Сокольники. По-прежнему на выборах планируется поддержать президента России Владимира Путина, подтвердил парламентарий.В сентябре глава партии СРЗП Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.
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политика, справедливая россия, россия
Политика, Справедливая Россия, Россия
Предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдет 23 декабря

Гусев: предвыборный съезд "Справедливой России — За Правду" пройдёт 23 декабря

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМикрофон в информационном штабе партии "Справедливая Россия - За Правду"
Микрофон в информационном штабе партии Справедливая Россия - За Правду - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Микрофон в информационном штабе партии "Справедливая Россия - За Правду". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия - За Правду" пройдёт 23 декабря, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.
"Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия" пройдёт 23 декабря 2023 года", - сказал Гусев.
По его словам, съезд пройдёт в отеле Holiday Inn Сокольники. По-прежнему на выборах планируется поддержать президента России Владимира Путина, подтвердил парламентарий.
В сентябре глава партии СРЗП Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.
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