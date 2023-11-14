https://ria.ru/20231114/sputnikpro-1909455763.html

Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия"

Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023

Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия"

Лекции просветительского проекта SputnikPro будут проходить в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Минцифры. В среду с мастер-классом на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:37

2023-11-14T19:37

2023-11-14T19:37

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

sputnik

вднх

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия сегодня

технологии

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекции просветительского проекта SputnikPro будут проходить в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Минцифры. В среду с мастер-классом на тему:"Как превратить человека в редакцию" выступит эксперт медиагруппы "Россия сегодня" начальник отдела подготовки контента на иностранных языках Дирекции производства видео Александр Петров.Лекция будет посвящена тому, как автоматизировать рабочие процессы и закрыть недостающие компетенции. Начало лекции в 14:00.Адрес выставки: ВДНХ, павильон "Е", кинотеатр-лекторий Wink, экспозиция "Мир цифры". Вход свободный.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.

https://ria.ru/20231108/ria_novosti-1908126031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", sputnik, вднх, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия сегодня, технологии