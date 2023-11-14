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Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:37 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sputnikpro-1909455763.html
Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия"
Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 14.11.2023
Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия"
Лекции просветительского проекта SputnikPro будут проходить в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Минцифры. В среду с мастер-классом на... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:37
2023-11-14T19:37
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
sputnik
вднх
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия сегодня
технологии
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекции просветительского проекта SputnikPro будут проходить в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Минцифры. В среду с мастер-классом на тему:"Как превратить человека в редакцию" выступит эксперт медиагруппы "Россия сегодня" начальник отдела подготовки контента на иностранных языках Дирекции производства видео Александр Петров.Лекция будет посвящена тому, как автоматизировать рабочие процессы и закрыть недостающие компетенции. Начало лекции в 14:00.Адрес выставки: ВДНХ, павильон "Е", кинотеатр-лекторий Wink, экспозиция "Мир цифры". Вход свободный.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.
https://ria.ru/20231108/ria_novosti-1908126031.html
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РИА Новости
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выставка-форум "россия", sputnik, вднх, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия сегодня, технологии
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Sputnik, ВДНХ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия сегодня, Технологии

Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип международного информационного бренда "Спутник"
Логотип международного информационного бренда Спутник - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекции просветительского проекта SputnikPro будут проходить в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Минцифры. В среду с мастер-классом на тему:"Как превратить человека в редакцию" выступит эксперт медиагруппы "Россия сегодня" начальник отдела подготовки контента на иностранных языках Дирекции производства видео Александр Петров.

Лекция будет посвящена тому, как автоматизировать рабочие процессы и закрыть недостающие компетенции.

Начало лекции в 14:00.

Адрес выставки: ВДНХ, павильон "Е", кинотеатр-лекторий Wink, экспозиция "Мир цифры". Вход свободный.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"SputnikВДНХМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия сегодняТехнологии
 
 
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