Проект SputnikPro примет участие в Международной выставке-форуме "Россия"
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Логотип международного информационного бренда "Спутник"
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Лекции просветительского проекта SputnikPro будут проходить в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в павильоне Минцифры. В среду с мастер-классом на тему:"Как превратить человека в редакцию" выступит эксперт медиагруппы "Россия сегодня" начальник отдела подготовки контента на иностранных языках Дирекции производства видео Александр Петров.
Лекция будет посвящена тому, как автоматизировать рабочие процессы и закрыть недостающие компетенции.
Начало лекции в 14:00.
Адрес выставки: ВДНХ, павильон "Е", кинотеатр-лекторий Wink, экспозиция "Мир цифры". Вход свободный.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.
Лекция будет посвящена тому, как автоматизировать рабочие процессы и закрыть недостающие компетенции.
Начало лекции в 14:00.
Адрес выставки: ВДНХ, павильон "Е", кинотеатр-лекторий Wink, экспозиция "Мир цифры". Вход свободный.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты.