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СМИ: у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра российской армии - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 14.11.2023 (обновлено: 16:28 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909394755.html
СМИ: у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра российской армии
СМИ: у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра российской армии - РИА Новости, 14.11.2023
СМИ: у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра российской армии
Российские войска сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:55
2023-11-14T16:28
специальная военная операция на украине
технологии
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
ка-52 "аллигатор"
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении, пишет Myśl Polska.&quot;У командования ВСУ сдали нервы. Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса (33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley) в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку&quot;, — говорится в материале.В статье указано, что украинская армия намеревалась подавить и уничтожить российские танки и артиллерию. При этом в результате маневра войска ВСУ ликвидировали на обширных минных полях огнем противотанковых ракет, танков, орудий, а также ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231114/ugroza-1909276673.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909376828.html
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технологии, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", сергей шойгу, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ка-52 "Аллигатор", Сергей Шойгу, Россия, Украина
СМИ: у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра российской армии

Myśl Polska: тактика ВС России сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении, пишет Myśl Polska.
«

"У командования ВСУ сдали нервы. Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса (33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley) в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку", — говорится в материале.

В статье указано, что украинская армия намеревалась подавить и уничтожить российские танки и артиллерию. При этом в результате маневра войска ВСУ ликвидировали на обширных минных полях огнем противотанковых ракет, танков, орудий, а также ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
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"Все равно заплатите". На Украине предъявили странную угрозу Западу
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На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОКа-52 "Аллигатор"Сергей ШойгуРоссияУкраина
 
 
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