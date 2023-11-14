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В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909282533.html
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении
На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:32
2023-11-14T08:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки (села в Харьковской области – ред.) были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение" - сообщил Марочко. Он добавил, что украинские военные ввиду больших потерь в личном составе и технике отказались от штурма, передислоцировавшись в укрытия. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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безопасность, луганская народная республика, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении

Марочко: на Купянском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать позиции РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки (села в Харьковской области – ред.) были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение" - сообщил Марочко.
Он добавил, что украинские военные ввиду больших потерь в личном составе и технике отказались от штурма, передислоцировавшись в укрытия.
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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