https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909282533.html

В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении

В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 14.11.2023

В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:32

2023-11-14T08:32

2023-11-14T08:32

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

харьковская область

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки (села в Харьковской области – ред.) были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение" - сообщил Марочко. Он добавил, что украинские военные ввиду больших потерь в личном составе и технике отказались от штурма, передислоцировавшись в укрытия. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

луганская народная республика

харьковская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины