https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909282533.html
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 14.11.2023
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении
На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:32
2023-11-14T08:32
2023-11-14T08:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. На Купянском направлении сорвано несколько попыток ВСУ отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки (села в Харьковской области – ред.) были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение" - сообщил Марочко. Он добавил, что украинские военные ввиду больших потерь в личном составе и технике отказались от штурма, передислоцировавшись в укрытия. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
луганская народная республика
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_130fbbb4bb5fba3f2b4bed0686c82924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском направлении
Марочко: на Купянском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать позиции РФ