https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909278858.html
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ
Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:31
2023-11-14T07:31
2023-11-14T07:31
в мире
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае их ждет дисциплинарное наказание и отправка к штрафникам в штурмующие подразделения.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909275422.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ
Марочко: украинские мобилизованные получают ношеную одежду и средства защиты