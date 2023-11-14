https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909278858.html

Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ

Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ

Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T07:31

2023-11-14T07:31

2023-11-14T07:31

в мире

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае их ждет дисциплинарное наказание и отправка к штрафникам в штурмующие подразделения.

https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909275422.html

украина

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в мире, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины