Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909278858.html
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ
Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:31
2023-11-14T07:31
в мире
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае их ждет дисциплинарное наказание и отправка к штрафникам в штурмующие подразделения.
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909275422.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о поношенной одежде и защите в ВСУ

Марочко: украинские мобилизованные получают ношеную одежду и средства защиты

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинским мобилизованным выдают ношеную форменную одежду и средства защиты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На одном из "сортировочных" пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Работа российских десантников на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
06:04
Марочко уточнил, что недовольным военнослужащим старшие офицеры предложили купить новую форму за собственные средства. В противном случае их ждет дисциплинарное наказание и отправка к штрафникам в штурмующие подразделения.
 
В миреУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала