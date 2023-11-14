Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ
Yeni Şafak: Турция начинает дипломатическую атаку для достижения мира в Газе
© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция начинает "дипломатическую атаку" для мирного урегулирования в секторе Газа, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан ускорят "телефонную дипломатию", пишет проправительственная газета Yeni Şafak.
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"Турция, продолжающая свои инициативы по прекращению Израилем массовых убийств и возвращению Палестины к границам 1967 года, начинает вторую дипломатическую атаку", — говорится в публикации.
Как отмечается, Анкара нацелена на "установление прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, после достижения постоянного режима прекращения огня турецкая сторона попытается созвать "стол мира".
Ранее источник в администрации президента Турции сообщил, что Эрдоган проведет на этой неделе "телефонную дипломатию", не исключены переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Газе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в графике российского лидера пока нет телефонных переговоров с Эрдоганом, но при необходимости они могут быть согласованы за очень короткое время.
Газета отмечает, что "приоритет будет отдан 45 странам, которые воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН" по ситуации в Газе.
"Тщательному изучению будут подвергнуты такие страны, как Австралия, Албания, Болгария, Замбия, Камерун, Украина, Финляндия, Эстония, Эфиопия. Все они будут опрошены по очереди. Африканские страны станут первыми, с кем будет проведена дипломатическая работа. Помимо телефонных разговоров, будут проводиться и личные встречи", — уточняется в материале.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.