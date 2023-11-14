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Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
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10:11 14.11.2023 (обновлено: 11:04 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/smi-1909295943.html
Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ
Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2023
Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ
Турция начинает "дипломатическую атаку" для мирного урегулирования в секторе Газа, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан ускорят... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:11
2023-11-14T11:04
в мире
израиль
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
владимир путин
оон
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция начинает "дипломатическую атаку" для мирного урегулирования в секторе Газа, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан ускорят "телефонную дипломатию", пишет проправительственная газета Yeni Şafak. &quot;Турция, продолжающая свои инициативы по прекращению Израилем массовых убийств и возвращению Палестины к границам 1967 года, начинает вторую дипломатическую атаку&quot;, — говорится в публикации.Как отмечается, Анкара нацелена на "установление прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, после достижения постоянного режима прекращения огня турецкая сторона попытается созвать "стол мира".Ранее источник в администрации президента Турции сообщил, что Эрдоган проведет на этой неделе "телефонную дипломатию", не исключены переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Газе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в графике российского лидера пока нет телефонных переговоров с Эрдоганом, но при необходимости они могут быть согласованы за очень короткое время. Газета отмечает, что "приоритет будет отдан 45 странам, которые воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН" по ситуации в Газе. "Тщательному изучению будут подвергнуты такие страны, как Австралия, Албания, Болгария, Замбия, Камерун, Украина, Финляндия, Эстония, Эфиопия. Все они будут опрошены по очереди. Африканские страны станут первыми, с кем будет проведена дипломатическая работа. Помимо телефонных разговоров, будут проводиться и личные встречи", — уточняется в материале. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231114/izrail-1909281798.html
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в мире, израиль, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция начала дипломатическую атаку на Израиль, пишут СМИ

Yeni Şafak: Турция начинает дипломатическую атаку для достижения мира в Газе

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция начинает "дипломатическую атаку" для мирного урегулирования в секторе Газа, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан ускорят "телефонную дипломатию", пишет проправительственная газета Yeni Şafak.
«

"Турция, продолжающая свои инициативы по прекращению Израилем массовых убийств и возвращению Палестины к границам 1967 года, начинает вторую дипломатическую атаку", — говорится в публикации.

Как отмечается, Анкара нацелена на "установление прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". Кроме того, после достижения постоянного режима прекращения огня турецкая сторона попытается созвать "стол мира".
Ранее источник в администрации президента Турции сообщил, что Эрдоган проведет на этой неделе "телефонную дипломатию", не исключены переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Газе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в графике российского лидера пока нет телефонных переговоров с Эрдоганом, но при необходимости они могут быть согласованы за очень короткое время.
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Газета отмечает, что "приоритет будет отдан 45 странам, которые воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН" по ситуации в Газе.
"Тщательному изучению будут подвергнуты такие страны, как Австралия, Албания, Болгария, Замбия, Камерун, Украина, Финляндия, Эстония, Эфиопия. Все они будут опрошены по очереди. Африканские страны станут первыми, с кем будет проведена дипломатическая работа. Помимо телефонных разговоров, будут проводиться и личные встречи", — уточняется в материале.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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