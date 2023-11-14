https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909486352.html

В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях

В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях - РИА Новости, 14.11.2023

В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях

Американские эксперты в докладе конгрессу признали лидерство КНР в ракетных и космических технологиях, бросающее вызов стратегии сдерживания США, и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T23:56

2023-11-14T23:56

2023-11-14T23:56

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сша

китай

сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Американские эксперты в докладе конгрессу признали лидерство КНР в ракетных и космических технологиях, бросающее вызов стратегии сдерживания США, и предупредили, что вводимые экспортные ограничения едва ли скажутся на китайских инновациях в этих сферах. "Китай уже является мировым лидером в ракетных и космических технологиях, и ужесточение США экспортного контроля едва ли скажется на будущих китайских инновациях в этих сферах", - говорится в докладе комиссии по обзору отношений США и КНР в сфере экономики и безопасности. Эксперты отметили, что "колоссальные запасы" конвенциональных баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет уже ограничивают свободу действий войск США в регионе. Возможная разработка ядерных вооружений низкой мощности или предназначенных для размещения в космосе способна еще больше осложнить американское "сдерживание", говорится в докладе. "Российское технологическое содействие" и ставка на развитие противолодочных средств могут, как считают эксперты, помочь Китаю преодолеть традиционное отставание от флота американских субмарин. Доклад появился в преддверии запланированной на среду встречи в Сан-Франциско встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден