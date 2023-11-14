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В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях - РИА Новости, 14.11.2023
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23:56 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/sanktsii-1909486352.html
В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях
В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях - РИА Новости, 14.11.2023
В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях
Американские эксперты в докладе конгрессу признали лидерство КНР в ракетных и космических технологиях, бросающее вызов стратегии сдерживания США, и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T23:56
2023-11-14T23:56
в мире
сша
китай
сан-франциско
си цзиньпин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Американские эксперты в докладе конгрессу признали лидерство КНР в ракетных и космических технологиях, бросающее вызов стратегии сдерживания США, и предупредили, что вводимые экспортные ограничения едва ли скажутся на китайских инновациях в этих сферах. "Китай уже является мировым лидером в ракетных и космических технологиях, и ужесточение США экспортного контроля едва ли скажется на будущих китайских инновациях в этих сферах", - говорится в докладе комиссии по обзору отношений США и КНР в сфере экономики и безопасности. Эксперты отметили, что "колоссальные запасы" конвенциональных баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет уже ограничивают свободу действий войск США в регионе. Возможная разработка ядерных вооружений низкой мощности или предназначенных для размещения в космосе способна еще больше осложнить американское "сдерживание", говорится в докладе. "Российское технологическое содействие" и ставка на развитие противолодочных средств могут, как считают эксперты, помочь Китаю преодолеть традиционное отставание от флота американских субмарин. Доклад появился в преддверии запланированной на среду встречи в Сан-Франциско встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html
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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден
В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях

В США заявили, что санкции не лишат КНР лидерства в космических технологиях

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги КНР и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Американские эксперты в докладе конгрессу признали лидерство КНР в ракетных и космических технологиях, бросающее вызов стратегии сдерживания США, и предупредили, что вводимые экспортные ограничения едва ли скажутся на китайских инновациях в этих сферах.
"Китай уже является мировым лидером в ракетных и космических технологиях, и ужесточение США экспортного контроля едва ли скажется на будущих китайских инновациях в этих сферах", - говорится в докладе комиссии по обзору отношений США и КНР в сфере экономики и безопасности.
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
У Америки появились новые претензии к Китаю
Вчера, 08:00
Эксперты отметили, что "колоссальные запасы" конвенциональных баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет уже ограничивают свободу действий войск США в регионе. Возможная разработка ядерных вооружений низкой мощности или предназначенных для размещения в космосе способна еще больше осложнить американское "сдерживание", говорится в докладе.
"Российское технологическое содействие" и ставка на развитие противолодочных средств могут, как считают эксперты, помочь Китаю преодолеть традиционное отставание от флота американских субмарин.
Доклад появился в преддверии запланированной на среду встречи в Сан-Франциско встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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