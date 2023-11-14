https://ria.ru/20231114/rossiyanka-1909270842.html

Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения

Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения - РИА Новости, 14.11.2023

Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видео c похищенной несколько месяцев назад гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой, на котором она признается в РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T03:52

2023-11-14T03:52

2023-11-14T14:35

в мире

израиль

ирак

палестина

сектор газа

биньямин нетаньяху

хамас

хезболла

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видео c похищенной несколько месяцев назад гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой, на котором она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы. В начале июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что пропавшую без вести Цуркову удерживают шиитские ополченцы в качестве заложницы "Катаиб Хезболла" в Ираке. Как пояснил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, обращений по поводу похищения дипмиссия не получала, поэтому не связывалась с иракским правительством. Власти Ирака заявили, что проводят расследование.На видео, опубликованном Al Rabiaa, Цуркова говорит на иврите, что работала в Сирии "с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны". "Я туда приехала в 2019 году, во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией", — сказала она. Основной задачей в последнее время Цуркова называет "разжигание вражды с перспективой конфликта с шиитами в Ираке". Кроме того, она критикует военные действия Израиля в секторе Газа, утверждает, что Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир, и призывает семьи заложников ХАМАС убедить правительство Израиля остановить войну. Цуркова также обратилась к семье с просьбой добиваться ее освобождения. Ирак, как и другие страны Ближнего Востока, выступает в поддержку палестинцев в противостоянии между ХАМАС и Израилем. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,2 тысячи человек, более четырех с половиной тысяч из них дети. Около 29 тысяч человек получили ранения. В Израиле, по последним данным властей, погибло около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909261780.html

https://ria.ru/20231114/izrail-1909270491.html

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в мире, израиль, ирак, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, россия