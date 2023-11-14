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Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения - РИА Новости, 14.11.2023
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03:52 14.11.2023 (обновлено: 14:35 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/rossiyanka-1909270842.html
Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения
Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения - РИА Новости, 14.11.2023
Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения
Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видео c похищенной несколько месяцев назад гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой, на котором она признается в РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:52
2023-11-14T14:35
в мире
израиль
ирак
палестина
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
хезболла
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видео c похищенной несколько месяцев назад гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой, на котором она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы. В начале июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что пропавшую без вести Цуркову удерживают шиитские ополченцы в качестве заложницы "Катаиб Хезболла" в Ираке. Как пояснил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, обращений по поводу похищения дипмиссия не получала, поэтому не связывалась с иракским правительством. Власти Ирака заявили, что проводят расследование.На видео, опубликованном Al Rabiaa, Цуркова говорит на иврите, что работала в Сирии "с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны". "Я туда приехала в 2019 году, во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией", — сказала она. Основной задачей в последнее время Цуркова называет "разжигание вражды с перспективой конфликта с шиитами в Ираке". Кроме того, она критикует военные действия Израиля в секторе Газа, утверждает, что Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир, и призывает семьи заложников ХАМАС убедить правительство Израиля остановить войну. Цуркова также обратилась к семье с просьбой добиваться ее освобождения. Ирак, как и другие страны Ближнего Востока, выступает в поддержку палестинцев в противостоянии между ХАМАС и Израилем. Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,2 тысячи человек, более четырех с половиной тысяч из них дети. Около 29 тысяч человек получили ранения. В Израиле, по последним данным властей, погибло около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231114/gaza-1909261780.html
https://ria.ru/20231114/izrail-1909270491.html
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сектор газа
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в мире, израиль, ирак, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, россия
В мире, Израиль, Ирак, Палестина, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хезболла, Россия
Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения

Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видео c похищенной несколько месяцев назад гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой, на котором она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы.
В начале июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что пропавшую без вести Цуркову удерживают шиитские ополченцы в качестве заложницы "Катаиб Хезболла" в Ираке. Как пояснил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, обращений по поводу похищения дипмиссия не получала, поэтому не связывалась с иракским правительством. Власти Ирака заявили, что проводят расследование.
На видео, опубликованном Al Rabiaa, Цуркова говорит на иврите, что работала в Сирии "с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны".
"Я туда приехала в 2019 году, во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией", — сказала она.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Основной задачей в последнее время Цуркова называет "разжигание вражды с перспективой конфликта с шиитами в Ираке".
Кроме того, она критикует военные действия Израиля в секторе Газа, утверждает, что Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир, и призывает семьи заложников ХАМАС убедить правительство Израиля остановить войну. Цуркова также обратилась к семье с просьбой добиваться ее освобождения.
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Ирак, как и другие страны Ближнего Востока, выступает в поддержку палестинцев в противостоянии между ХАМАС и Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,2 тысячи человек, более четырех с половиной тысяч из них дети. Около 29 тысяч человек получили ранения. В Израиле, по последним данным властей, погибло около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильИракПалестинаСектор ГазаБиньямин НетаньяхуХАМАСХезболлаРоссия
 
 
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