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Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты - РИА Новости, 14.11.2023
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15:01 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909378495.html
Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты
Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты - РИА Новости, 14.11.2023
Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты
Спрос зарубежных стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А оценивается в цифру до 50 машин, идут переговоры, заявил журналистам во... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:01
2023-11-14T15:01
технологии
россия
юго-восточная азия
александр михеев
рособоронэкспорт
снг
ил-76мд-90а
международный авиасалон dubai airshow 2023
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Спрос зарубежных стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А оценивается в цифру до 50 машин, идут переговоры, заявил журналистам во вторник в ходе выставки Dubai Airshow гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Экспортная модификация тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э) выставлена на статической экспозиции эмиратской выставки. Машину такого класса Россия не демонстрировала на зарубежных салонах почти 30 лет (с 1994 года). "Интерес большой - страны, конечно, не хотелось бы называть. В том числе и из этого (ближневосточного) региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом, оборудованием", - сказал Михеев. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны.
https://ria.ru/20231114/svo-1909286186.html
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технологии, россия, юго-восточная азия, александр михеев, рособоронэкспорт, снг, ил-76мд-90а, международный авиасалон dubai airshow 2023, в мире
Технологии, Россия, Юго-Восточная Азия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, СНГ, Ил-76МД-90А, Международный авиасалон Dubai Airshow 2023, В мире
Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты

Михеев: зарубежные страны хотят купить до 50 самолетов Ил-76МД-90А

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкТяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Спрос зарубежных стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А оценивается в цифру до 50 машин, идут переговоры, заявил журналистам во вторник в ходе выставки Dubai Airshow гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Экспортная модификация тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э) выставлена на статической экспозиции эмиратской выставки. Машину такого класса Россия не демонстрировала на зарубежных салонах почти 30 лет (с 1994 года).
Автомат АК-308 от Концерна Калашников на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО
09:11
«
"Интерес большой - страны, конечно, не хотелось бы называть. В том числе и из этого (ближневосточного) региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом, оборудованием", - сказал Михеев.
Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны.
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10 ноября, 11:24
 
ТехнологииРоссияЮго-Восточная АзияАлександр МихеевРособоронэкспортСНГИл-76МД-90АМеждународный авиасалон Dubai Airshow 2023В мире
 
 
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