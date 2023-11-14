https://ria.ru/20231114/rosoboroneksport-1909378495.html

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты - РИА Новости, 14.11.2023

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о высоком спросе на российские самолеты

Спрос зарубежных стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А оценивается в цифру до 50 машин, идут переговоры, заявил журналистам во... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:01

2023-11-14T15:01

2023-11-14T15:01

технологии

россия

юго-восточная азия

александр михеев

рособоронэкспорт

снг

ил-76мд-90а

международный авиасалон dubai airshow 2023

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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Спрос зарубежных стран на российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А оценивается в цифру до 50 машин, идут переговоры, заявил журналистам во вторник в ходе выставки Dubai Airshow гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Экспортная модификация тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э) выставлена на статической экспозиции эмиратской выставки. Машину такого класса Россия не демонстрировала на зарубежных салонах почти 30 лет (с 1994 года). "Интерес большой - страны, конечно, не хотелось бы называть. В том числе и из этого (ближневосточного) региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом, оборудованием", - сказал Михеев. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД. Самолет обновился более чем 70% в части систем и агрегатов: на нем установлены новые двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло, "стеклянная кабина" с многофункциональными экранами, новейший комплекс обороны.

https://ria.ru/20231114/svo-1909286186.html

https://ria.ru/20231110/rosoboroneksport-1908598482.html

россия

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технологии, россия, юго-восточная азия, александр михеев, рособоронэкспорт, снг, ил-76мд-90а, международный авиасалон dubai airshow 2023, в мире