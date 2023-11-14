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Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заражения коронавирусом в России
Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заражения коронавирусом в России - РИА Новости, 14.11.2023
Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заражения коронавирусом в России
По итогам 45-й недели 2023 года в России зарегистрировано более 43 тысяч случаев коронавируса - на 22% больше, чем на прошлой, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:12
2023-11-14T13:12
2023-11-14T13:12
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. По итогам 45-й недели 2023 года в России зарегистрировано более 43 тысяч случаев коронавируса - на 22% больше, чем на прошлой, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "По итогам 45-ой недели 2023 года в стране зарегистрировано свыше 43 тысяч случаев заболевания, что 22% выше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 14 ноября в базу VGARus загружено свыше 285 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта "Омикрон".
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заражения коронавирусом в России
Роспотребнадзор: число случаев коронавируса в РФ возросло за неделю на 22%