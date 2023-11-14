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Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа
Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:04
2023-11-14T12:04
2023-11-14T12:04
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В регионах страны продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито свыше 67 миллионов человек, что составляет 45% от численности населения страны", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор: более 67 млн человек привились от гриппа, это 45% населения РФ