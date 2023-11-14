Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/rf-1909328369.html
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа
Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:04
2023-11-14T12:04
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В регионах страны продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито свыше 67 миллионов человек, что составляет 45% от численности населения страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231114/covid-1909323509.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2723006da7c30f7d4c65a4bdec2d38f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа

Роспотребнадзор: более 67 млн человек привились от гриппа, это 45% населения РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина делает прививку
Женщина делает прививку - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Женщина делает прививку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«
"В регионах страны продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито свыше 67 миллионов человек, что составляет 45% от численности населения страны", - говорится в сообщении.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В России выросла заболеваемость COVID-19
11:44
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала