https://ria.ru/20231114/rf-1909328369.html

Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа

Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа - РИА Новости, 14.11.2023

Роспотребнадзор сообщил, что более 67 миллионов россиян привились от гриппа

Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:04

2023-11-14T12:04

2023-11-14T12:04

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 67 миллионов человек сделали прививки от гриппа, это составляет около 45% от общего населения России, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В регионах страны продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито свыше 67 миллионов человек, что составляет 45% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231114/covid-1909323509.html

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2023

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19