https://ria.ru/20231114/promturizm-1909416512.html

Туристам предложат индустриальный маршрут по Дальнему Востоку

Туристам предложат индустриальный маршрут по Дальнему Востоку - РИА Новости, 14.11.2023

Туристам предложат индустриальный маршрут по Дальнему Востоку

Промышленные предприятия Дальнего Востока объединились для формирования первого в России межрегионального индустриального маршрута "Здесь начинается рабочий... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:39

2023-11-14T18:39

2023-11-14T18:39

туризм

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туризм

туристы

дальний восток

забайкальский край

сахалинская область

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Промышленные предприятия Дальнего Востока объединились для формирования первого в России межрегионального индустриального маршрута "Здесь начинается рабочий день", сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.Соглашение между АСИ, Амурской областью, Забайкальским краем, Сахалинской областью и Хабаровским краем подписано на площадке международного форума-выставки "Россия".В маршрут "Здесь начинается рабочий день" войдут не менее 15 объектов – от космодрома, авиационных заводов и современных аэропортов до инновационных перерабатывающих производств, добывающих компаний и небольших предприятий Дальнего Востока.По словам заместителя директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрия Королева, объединение индустриальных возможностей нескольких регионов будет способствовать развитию промышленного туризма, позволит показать Дальний Восток как территорию для реализации глобальных и прогрессивных проектов.Автором идеи объединения регионов и предприятий под брендом "Здесь начинается рабочий день" стала команда Сахалинской области. В регионе для туристов открыты предприятия добывающей отрасли, энергетики, объекты, связанные с авиацией, Центр спасения 112, сельскохозяйственные комплексы. "В первую очередь, новый проект для нас – профориентационно направленный. На Дальнем Востоке активно создаются новые рабочие места, и наша общая цель – обеспечить их квалифицированными специалистами", – отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.В Амурской области для туристов открыты золотодобывающий прииск, космодром "Восточный", Амурский газохимический комплекс (СИБУР), предприятия судостроения, крупнейшее локомотивное депо. Региональная команда работает под слоганом "Здесь звезды ближе".В Забайкальском крае по итогам участия в программе "Открытая промышленность" сформирована стратегия по развитию промышленного туризма, открыты для посещения пилотные предприятия, одно из них – Быстринский горно-обогатительный комбинат. В этом году регион планирует включить в программу новые производства. "Масштабные проекты Забайкальского края, событийные мероприятия, направленные на продвижение промышленных предприятий, станут частью нового индустриального маршрута", – отметил заместитель губернатора Забайкальского края Александр Бардалеев."Хабаровский край славится авиастроением. В маршрут "Здесь начинается рабочий день" заложено посещение предприятий и достопримечательностей, связанных с полетами и авиацией", – добавила заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

https://ria.ru/20230902/khabarovsk-1893570154.html

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новости - туризм, туризм, туристы, дальний восток, забайкальский край, сахалинская область, агентство стратегических инициатив (аси), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), хабаровский край