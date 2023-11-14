https://ria.ru/20231114/proizvodstvo-1909270355.html
Россия и Индия обсуждают совместное производство авиасредств поражения
Россия и Индия обсуждают совместное производство авиасредств поражения - РИА Новости, 14.11.2023
Россия и Индия обсуждают совместное производство авиасредств поражения
"Рособоронэкспорт" обсуждает с индийским предприятиями создание совместного производства авиационных средств поражения для ВВС Индии, заявил РИА Новости в ходе... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:33
2023-11-14T03:33
2023-11-14T03:33
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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" обсуждает с индийским предприятиями создание совместного производства авиационных средств поражения для ВВС Индии, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор РОЭ Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" прорабатывает с индийскими частными и государственными предприятиями организацию совместного производства авиационных средств поражения и интеграцию их на существующий в Индии авиационный парк", - сказал он. Михеев отметил, что "Рособоронэкспорт" не пугают жесткие требования индийской стороны по импорту продукции и требования, которые Нью-Дели предъявляет к своим партнерам по ВТС в рамках программы Make In India, предусматривающей максимальную локализацию производства вооружений на индийских предприятий и трансферт технологий. "Рособоронэкспорт" работал по условиям, схожим с требованиями программы Make In India, задолго до ее принятия. Мы совместно с индийскими предприятиями обеспечили министерство обороны Индии самолетами Су-30МКИ, танками, другой бронетехникой, снарядами", - подчеркнул собеседник агентства. Глава РОЭ напомнил, что сегодня в Индии работает завод по производству автоматов Калашникова АК-203, который на определенном этапе выйдет на 100%-ную локализацию.
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технологии, индия, россия, нью-дели, александр михеев, рособоронэкспорт, в мире
Технологии, Индия, Россия, Нью-Дели, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, В мире
Россия и Индия обсуждают совместное производство авиасредств поражения
"Рособоронэкспорт": Россия и Индия обсуждают производство авиасредств поражения
ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" обсуждает с индийским предприятиями создание совместного производства авиационных средств поражения для ВВС Индии, заявил РИА Новости в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор РОЭ Александр Михеев.
«
"Рособоронэкспорт" прорабатывает с индийскими частными и государственными предприятиями организацию совместного производства авиационных средств поражения и интеграцию их на существующий в Индии авиационный парк", - сказал он.
Михеев отметил, что "Рособоронэкспорт" не пугают жесткие требования индийской стороны по импорту продукции и требования, которые Нью-Дели
предъявляет к своим партнерам по ВТС в рамках программы Make In India, предусматривающей максимальную локализацию производства вооружений на индийских предприятий и трансферт технологий.
"Рособоронэкспорт" работал по условиям, схожим с требованиями программы Make In India, задолго до ее принятия. Мы совместно с индийскими предприятиями обеспечили министерство обороны Индии самолетами Су-30МКИ, танками, другой бронетехникой, снарядами", - подчеркнул собеседник агентства.
Глава РОЭ напомнил, что сегодня в Индии работает завод по производству автоматов Калашникова АК-203, который на определенном этапе выйдет на 100%-ную локализацию.
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