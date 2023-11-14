https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html
Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках"
Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках" - РИА Новости, 14.11.2023
Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к теракту на "Северных потоках". РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:32
2023-11-14T11:32
2023-11-14T11:32
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
северный поток
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к теракту на "Северных потоках". Газета Washington Post и издание Spiegel ранее назвали 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному. "Сейчас продолжаются расследования на национальном уровне, я не буду их комментировать", - заявил Столтенберг перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза, на котором будут обсуждать защиту подводной инфраструктуры после недавних инцидентов на Balticconnector, а также ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках"
НАТО не прокомментировала утечки о следе Украины в подрыве "Северных потоков"