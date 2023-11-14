https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html

Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках"

Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках" - РИА Новости, 14.11.2023

Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к теракту на "Северных потоках". РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:32

2023-11-14T11:32

2023-11-14T11:32

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876305959_0:12:3620:2048_1920x0_80_0_0_3d9640dd4e135875232467034e70598e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к теракту на "Северных потоках". Газета Washington Post и издание Spiegel ранее назвали 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному. "Сейчас продолжаются расследования на национальном уровне, я не буду их комментировать", - заявил Столтенберг перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза, на котором будут обсуждать защиту подводной инфраструктуры после недавних инцидентов на Balticconnector, а также ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, северный поток, авария на "северных потоках"