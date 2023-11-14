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"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.11.2023
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08:00 14.11.2023 (обновлено: 08:02 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/politika-1909065616.html
"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина
"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.11.2023
"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина
На форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско у Джо Байдена запланирована серия двусторонних встреч. В том числе — с... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:00
2023-11-14T08:02
в мире
китай
сша
тайвань
си цзиньпин
джо байден
нэнси пелоси
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско у Джо Байдена запланирована серия двусторонних встреч. В том числе — с председателем КНР Си Цзиньпином. Американцы давно настойчиво просили Пекин о переговорах на высшем уровне и наконец добились своего. О чем пойдет речь, чего ждут и что могут предложить США — в материале РИА Новости.Индонезийский прорывВ АТЭС участвуют 19 государств и две территории (Тайвань и Гонконг, обладающий особым статусом в КНР). Это одна из немногих международных структур, к которой Тайвань присоединился как самостоятельный субъект с одобрения Пекина. Нынешний саммит — юбилейный, тридцатый.США в качестве принимающей стороны, разумеется, не могли не использовать это в собственных интересах. "Мы планируем важные встречи в Сан-Франциско", — отмечал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Прежде всего, конечно, американцев интересует Си Цзиньпин. Он не посещал США с 2017-го. А первый и пока единственный раз с Байденом в качестве президента беседовал год назад — на полях саммита G20 в Индонезии. По словам американского лидера, трехчасовое общение было открытым и откровенным. Байден подтвердил курс на "соперничество" с Китаем, но без конфронтации. "Я не стремлюсь к конфликту, — заверил он. — Соперничество следует ответственно регулировать".По поводу тайваньской проблемы президент сказал: "Мы договорились с Си Цзиньпином, что создадим условия для урегулирования определенных деталей". Учитывая, что за три месяца до этого Нэнси Пелоси (в то время — спикер палаты представителей), вопреки протесту материкового Китая, посетила Тайбэй, уже сам факт личной встречи Байдена и Си считали прорывом.Новые кризисыНаметившееся потепление вскоре сменилось очередным витком напряженности. В январе в воздушное пространство США залетел китайский аэростат. Его сбил истребитель. Прозвучали взаимные обвинения, Байден отложил визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.Весной давно враждующие Саудовская Аравия и Иран сообщили о восстановлении дипломатических отношений. Этого достигли при посредничестве КНР и самого Си Цзиньпина. Американцы, привыкшие считать Ближний Восток зоной своего влияния, были очень недовольны. Эр-Рияд — их ключевой союзник в регионе, а Тегеран — главный враг.Кевин МакКарти, сменивший Пелоси на посту спикера палаты представителей, заявил, что тоже готов посетить Тайвань. В Пекине это, естественно, вызвало возмущение.Тем не менее Байден всячески давал понять, что желает возобновить личные контакты с Си. Большие надежды в Вашингтоне возлагали на очередной саммит "Двадцатки", прошедший в сентябре в Индии. Но председатель КНР туда не приехал. Эксперты оценили это как четкий сигнал: китайцам говорить с американцами не о чем. А в целом на саммите явно доминировала Россия, поэтому домой президент США вернулся ни с чем. Но Белый дом продолжал добиваться двусторонних переговоров с Си.Испытание для БайденаДля председателя КНР в США приготовили поистине королевский прием. Он станет почетным гостем на ужине с высшими руководителями бизнеса, сообщают источники издания Bloomberg. Там будут сотни крупных предпринимателей, генеральных директоров известных компаний.Politico отмечает: Байден запланировал "жесткий разговор" с Си о России и Иране. Встреча, которая состоится 15 ноября, — возможно, последняя возможность пообщаться тет-а-тет до выборов 2024-го. Шансы на второй срок у президента США крайне малы: рейтинги неуклонно падают, кандидаты-республиканцы наступают на пятки. Поэтому выступить с сильных позиций ему вряд ли удастся.Помимо внешней политики, разумеется, обсудят двустороннюю повестку. По данным ресурса Axios, тут главная тема — восстановление каналов военной связи. Контактировать по ним прекратили в прошлом году по китайской инициативе из-за того самого скандального визита Пелоси на Тайвань. Когда госсекретарь Блинкен все-таки посетил Пекин в июне, этот вопрос не решили. Между тем, указывает управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла в США Бонни Глейзер, "это ключевой приоритет для Пентагона".Ясно, что завтрашняя встреча станет одним из главных испытаний для Байдена. Конечно, американские медиа попытаются представить все в лучшем свете, но судить надо по реальным результатам, а тут особых прорывов не предвидится.
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в мире, китай, сша, тайвань, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси, большая двадцатка, саммит атэс
В мире, Китай, США, Тайвань, Си Цзиньпин, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Большая двадцатка, Саммит АТЭС
"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина

В Сан-Франциско 15 ноября состоится встреча лидеров США и КНР

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско у Джо Байдена запланирована серия двусторонних встреч. В том числе — с председателем КНР Си Цзиньпином. Американцы давно настойчиво просили Пекин о переговорах на высшем уровне и наконец добились своего. О чем пойдет речь, чего ждут и что могут предложить США — в материале РИА Новости.

Индонезийский прорыв

В АТЭС участвуют 19 государств и две территории (Тайвань и Гонконг, обладающий особым статусом в КНР). Это одна из немногих международных структур, к которой Тайвань присоединился как самостоятельный субъект с одобрения Пекина. Нынешний саммит — юбилейный, тридцатый.
© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Отель Fairmont в районе Ноб Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
США в качестве принимающей стороны, разумеется, не могли не использовать это в собственных интересах. "Мы планируем важные встречи в Сан-Франциско", — отмечал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Прежде всего, конечно, американцев интересует Си Цзиньпин. Он не посещал США с 2017-го. А первый и пока единственный раз с Байденом в качестве президента беседовал год назад — на полях саммита G20 в Индонезии. По словам американского лидера, трехчасовое общение было открытым и откровенным. Байден подтвердил курс на "соперничество" с Китаем, но без конфронтации. "Я не стремлюсь к конфликту, — заверил он. — Соперничество следует ответственно регулировать".
По поводу тайваньской проблемы президент сказал: "Мы договорились с Си Цзиньпином, что создадим условия для урегулирования определенных деталей". Учитывая, что за три месяца до этого Нэнси Пелоси (в то время — спикер палаты представителей), вопреки протесту материкового Китая, посетила Тайбэй, уже сам факт личной встречи Байдена и Си считали прорывом.

Новые кризисы

Наметившееся потепление вскоре сменилось очередным витком напряженности. В январе в воздушное пространство США залетел китайский аэростат. Его сбил истребитель. Прозвучали взаимные обвинения, Байден отложил визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Весной давно враждующие Саудовская Аравия и Иран сообщили о восстановлении дипломатических отношений. Этого достигли при посредничестве КНР и самого Си Цзиньпина. Американцы, привыкшие считать Ближний Восток зоной своего влияния, были очень недовольны. Эр-Рияд — их ключевой союзник в регионе, а Тегеран — главный враг.
Кевин МакКарти, сменивший Пелоси на посту спикера палаты представителей, заявил, что тоже готов посетить Тайвань. В Пекине это, естественно, вызвало возмущение.
Тем не менее Байден всячески давал понять, что желает возобновить личные контакты с Си. Большие надежды в Вашингтоне возлагали на очередной саммит "Двадцатки", прошедший в сентябре в Индии. Но председатель КНР туда не приехал. Эксперты оценили это как четкий сигнал: китайцам говорить с американцами не о чем. А в целом на саммите явно доминировала Россия, поэтому домой президент США вернулся ни с чем. Но Белый дом продолжал добиваться двусторонних переговоров с Си.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Говорить с США не о чем". Почему саммит G20 стал успехом России
11 сентября, 14:24

Испытание для Байдена

Для председателя КНР в США приготовили поистине королевский прием. Он станет почетным гостем на ужине с высшими руководителями бизнеса, сообщают источники издания Bloomberg. Там будут сотни крупных предпринимателей, генеральных директоров известных компаний.
Politico отмечает: Байден запланировал "жесткий разговор" с Си о России и Иране. Встреча, которая состоится 15 ноября, — возможно, последняя возможность пообщаться тет-а-тет до выборов 2024-го. Шансы на второй срок у президента США крайне малы: рейтинги неуклонно падают, кандидаты-республиканцы наступают на пятки. Поэтому выступить с сильных позиций ему вряд ли удастся.
© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Помимо внешней политики, разумеется, обсудят двустороннюю повестку. По данным ресурса Axios, тут главная тема — восстановление каналов военной связи. Контактировать по ним прекратили в прошлом году по китайской инициативе из-за того самого скандального визита Пелоси на Тайвань. Когда госсекретарь Блинкен все-таки посетил Пекин в июне, этот вопрос не решили. Между тем, указывает управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла в США Бонни Глейзер, "это ключевой приоритет для Пентагона".
Ясно, что завтрашняя встреча станет одним из главных испытаний для Байдена. Конечно, американские медиа попытаются представить все в лучшем свете, но судить надо по реальным результатам, а тут особых прорывов не предвидится.
 
В миреКитайСШАТайваньСи ЦзиньпинДжо БайденНэнси ПелосиБольшая двадцаткаСаммит АТЭС
 
 
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