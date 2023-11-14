https://ria.ru/20231114/politika-1909065616.html

"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина

"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.11.2023

"Жесткий разговор". С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина

На форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско у Джо Байдена запланирована серия двусторонних встреч. В том числе — с... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:02

в мире

китай

сша

тайвань

си цзиньпин

джо байден

нэнси пелоси

большая двадцатка

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско у Джо Байдена запланирована серия двусторонних встреч. В том числе — с председателем КНР Си Цзиньпином. Американцы давно настойчиво просили Пекин о переговорах на высшем уровне и наконец добились своего. О чем пойдет речь, чего ждут и что могут предложить США — в материале РИА Новости.Индонезийский прорывВ АТЭС участвуют 19 государств и две территории (Тайвань и Гонконг, обладающий особым статусом в КНР). Это одна из немногих международных структур, к которой Тайвань присоединился как самостоятельный субъект с одобрения Пекина. Нынешний саммит — юбилейный, тридцатый.США в качестве принимающей стороны, разумеется, не могли не использовать это в собственных интересах. "Мы планируем важные встречи в Сан-Франциско", — отмечал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Прежде всего, конечно, американцев интересует Си Цзиньпин. Он не посещал США с 2017-го. А первый и пока единственный раз с Байденом в качестве президента беседовал год назад — на полях саммита G20 в Индонезии. По словам американского лидера, трехчасовое общение было открытым и откровенным. Байден подтвердил курс на "соперничество" с Китаем, но без конфронтации. "Я не стремлюсь к конфликту, — заверил он. — Соперничество следует ответственно регулировать".По поводу тайваньской проблемы президент сказал: "Мы договорились с Си Цзиньпином, что создадим условия для урегулирования определенных деталей". Учитывая, что за три месяца до этого Нэнси Пелоси (в то время — спикер палаты представителей), вопреки протесту материкового Китая, посетила Тайбэй, уже сам факт личной встречи Байдена и Си считали прорывом.Новые кризисыНаметившееся потепление вскоре сменилось очередным витком напряженности. В январе в воздушное пространство США залетел китайский аэростат. Его сбил истребитель. Прозвучали взаимные обвинения, Байден отложил визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.Весной давно враждующие Саудовская Аравия и Иран сообщили о восстановлении дипломатических отношений. Этого достигли при посредничестве КНР и самого Си Цзиньпина. Американцы, привыкшие считать Ближний Восток зоной своего влияния, были очень недовольны. Эр-Рияд — их ключевой союзник в регионе, а Тегеран — главный враг.Кевин МакКарти, сменивший Пелоси на посту спикера палаты представителей, заявил, что тоже готов посетить Тайвань. В Пекине это, естественно, вызвало возмущение.Тем не менее Байден всячески давал понять, что желает возобновить личные контакты с Си. Большие надежды в Вашингтоне возлагали на очередной саммит "Двадцатки", прошедший в сентябре в Индии. Но председатель КНР туда не приехал. Эксперты оценили это как четкий сигнал: китайцам говорить с американцами не о чем. А в целом на саммите явно доминировала Россия, поэтому домой президент США вернулся ни с чем. Но Белый дом продолжал добиваться двусторонних переговоров с Си.Испытание для БайденаДля председателя КНР в США приготовили поистине королевский прием. Он станет почетным гостем на ужине с высшими руководителями бизнеса, сообщают источники издания Bloomberg. Там будут сотни крупных предпринимателей, генеральных директоров известных компаний.Politico отмечает: Байден запланировал "жесткий разговор" с Си о России и Иране. Встреча, которая состоится 15 ноября, — возможно, последняя возможность пообщаться тет-а-тет до выборов 2024-го. Шансы на второй срок у президента США крайне малы: рейтинги неуклонно падают, кандидаты-республиканцы наступают на пятки. Поэтому выступить с сильных позиций ему вряд ли удастся.Помимо внешней политики, разумеется, обсудят двустороннюю повестку. По данным ресурса Axios, тут главная тема — восстановление каналов военной связи. Контактировать по ним прекратили в прошлом году по китайской инициативе из-за того самого скандального визита Пелоси на Тайвань. Когда госсекретарь Блинкен все-таки посетил Пекин в июне, этот вопрос не решили. Между тем, указывает управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла в США Бонни Глейзер, "это ключевой приоритет для Пентагона".Ясно, что завтрашняя встреча станет одним из главных испытаний для Байдена. Конечно, американские медиа попытаются представить все в лучшем свете, но судить надо по реальным результатам, а тут особых прорывов не предвидится.

https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

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в мире, китай, сша, тайвань, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси, большая двадцатка, саммит атэс