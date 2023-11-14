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Российские ученые создали девайс, снижающий траты на переработку пластика - РИА Новости, 14.11.2023
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Наука
 
03:00 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/nauka-1909077931.html
Российские ученые создали девайс, снижающий траты на переработку пластика
Российские ученые создали девайс, снижающий траты на переработку пластика - РИА Новости, 14.11.2023
Российские ученые создали девайс, снижающий траты на переработку пластика
Специальную насадку на ковш экскаватора, которая сминает при погрузке пластиковые отходы, предложили ученые СФУ. По их словам, устройство поможет компактировать РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:00
2023-11-14T03:00
наука
наука
университетская наука
красноярский край
сибирский федеральный университет
навигатор абитуриента
отходы
экология
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Специальную насадку на ковш экскаватора, которая сминает при погрузке пластиковые отходы, предложили ученые СФУ. По их словам, устройство поможет компактировать крупные емкости и обеспечить более полную загрузку транспорта, не требуя дополнительного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По мнению специалистов, вопрос утилизации пластика встает все более остро. В мире производится около 400 млн тонн пластиковых отходов в год, а для их естественного разложения требуется более 450 лет. Поэтому самый экологичный вариант устранения проблемы свалок — это повторное использование отработанного сырья.Производство продуктов, сделанных из такого мусора, происходит на химических предприятиях. Однако доставка самого ресурса несет в себе немалые затраты, к тому же на некоторых свалках отсутствуют дорогостоящие машины по прессованию крупных пластиковых емкостей объемом 1 м3, так называемых еврокубов, широко используемых для хранения горючих веществ и другой агрессивной химии. Соответственно, не все производства могут утилизировать отходы.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили альтернативный способ обработки тары из пластика. Вместо классических измельчения и прессования авторы разработки предлагают использовать специальную насадку на ковш манипулятора экскаватора, которая будет сминать баки для жидкости, не разделяя их с металлической обрешеткой. Эта технология не требует покупки дополнительного оборудования, поэтому позволит вдвое снизить затраты на перевозку уже спрессованного материала."Способ компактирования заключается в приложении усилия на смятие пластиковой емкости в определенной геометрии с одновременным просеканием сквозного отверстия для слива остатков жидкости в поддон", – рассказала заведующая кафедрой техносферной и экологической безопасности СФУ Татьяна Кулагина.Устройство было разработано для решения вопроса со свалками пластмассовых отходов на удаленных северных и арктических территориях Красноярского края, но может использоваться на любых территориях, где нет высокотехнологичного оборудования.Научный коллектив ставит перед собой цель предложить решение других проблем, связанных с переработкой: утилизации отработанных масел, очистки и использования сточных вод электростанций.СФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230425/nauka-1867320800.html
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наука, университетская наука, красноярский край, сибирский федеральный университет, навигатор абитуриента, отходы, экология
Наука, Наука, Университетская наука, Красноярский край, Сибирский федеральный университет, Навигатор абитуриента, Отходы, Экология

Российские ученые создали девайс, снижающий траты на переработку пластика

© iStock.com / AzmanJakaЭкскаватор собирает вторсырье для дальнейшей переработки
Экскаватор собирает вторсырье для дальнейшей переработки - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© iStock.com / AzmanJaka
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Специальную насадку на ковш экскаватора, которая сминает при погрузке пластиковые отходы, предложили ученые СФУ. По их словам, устройство поможет компактировать крупные емкости и обеспечить более полную загрузку транспорта, не требуя дополнительного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По мнению специалистов, вопрос утилизации пластика встает все более остро. В мире производится около 400 млн тонн пластиковых отходов в год, а для их естественного разложения требуется более 450 лет. Поэтому самый экологичный вариант устранения проблемы свалок — это повторное использование отработанного сырья.
Производство продуктов, сделанных из такого мусора, происходит на химических предприятиях. Однако доставка самого ресурса несет в себе немалые затраты, к тому же на некоторых свалках отсутствуют дорогостоящие машины по прессованию крупных пластиковых емкостей объемом 1 м3, так называемых еврокубов, широко используемых для хранения горючих веществ и другой агрессивной химии. Соответственно, не все производства могут утилизировать отходы.
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Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) представили альтернативный способ обработки тары из пластика. Вместо классических измельчения и прессования авторы разработки предлагают использовать специальную насадку на ковш манипулятора экскаватора, которая будет сминать баки для жидкости, не разделяя их с металлической обрешеткой. Эта технология не требует покупки дополнительного оборудования, поэтому позволит вдвое снизить затраты на перевозку уже спрессованного материала.
«
"Способ компактирования заключается в приложении усилия на смятие пластиковой емкости в определенной геометрии с одновременным просеканием сквозного отверстия для слива остатков жидкости в поддон", – рассказала заведующая кафедрой техносферной и экологической безопасности СФУ Татьяна Кулагина.
Устройство было разработано для решения вопроса со свалками пластмассовых отходов на удаленных северных и арктических территориях Красноярского края, но может использоваться на любых территориях, где нет высокотехнологичного оборудования.
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Научный коллектив ставит перед собой цель предложить решение других проблем, связанных с переработкой: утилизации отработанных масел, очистки и использования сточных вод электростанций.
СФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКрасноярский крайСибирский федеральный университетНавигатор абитуриентаОтходыЭкология
 
 
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