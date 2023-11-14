Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной
Столтенберг: ситуация на местах в конфликте на Украине сложная
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", хочет обсудить с главами минобороны ЕС положение дел.
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"На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", - сказал он перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза.
Он вновь повторил, что Россия не должна победить, а Украина должна сохранить свою независимость. "В наших интересах поддерживать Украину", - заключил Столтенберг.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.