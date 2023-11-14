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Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 14.11.2023 (обновлено: 10:59 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/nato-1909303122.html
Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной
Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной - РИА Новости, 14.11.2023
Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", хочет обсудить с главами минобороны ЕС положение дел. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:43
2023-11-14T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
евросоюз
россия
брюссель
сергей лавров
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", хочет обсудить с главами минобороны ЕС положение дел.&quot;На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее&quot;, - сказал он перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза.Он вновь повторил, что Россия не должна победить, а Украина должна сохранить свою независимость. "В наших интересах поддерживать Украину", - заключил Столтенберг.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, нато, евросоюз, россия, брюссель, сергей лавров, йенс столтенберг, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной

Столтенберг: ситуация на местах в конфликте на Украине сложная

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на местах в конфликте на Украине "сложная", хочет обсудить с главами минобороны ЕС положение дел.
«

"На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", - сказал он перед началом в Брюсселе совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза.

Он вновь повторил, что Россия не должна победить, а Украина должна сохранить свою независимость. "В наших интересах поддерживать Украину", - заключил Столтенберг.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЕвросоюзРоссияБрюссельСергей ЛавровЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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