https://ria.ru/20231114/narkotiki-1909211101.html

"Клянусь, сделаю все". Кто заманивает студентов в новую ловушку

"Клянусь, сделаю все". Кто заманивает студентов в новую ловушку - РИА Новости, 14.11.2023

"Клянусь, сделаю все". Кто заманивает студентов в новую ловушку

Смертность от наркотиков растет — отчасти из-за того, что дилеры усовершенствовали схему распространения. В наркосети вовлекают все больше участников — прежде... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T15:22

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Антонина Матвеева. Смертность от наркотиков растет — отчасти из-за того, что дилеры усовершенствовали схему распространения. В наркосети вовлекают все больше участников — прежде всего врачей, юристов и профессиональных химиков. РИА Новости выяснило, в чем преступное ноу-хау.Килограммы наркотиковВ августе полицейские Татарстана задержали жителя Московской области за распространение наркотиков. В машине у него нашли шесть пакетов с "солью" массой более пяти килограммов.Задержанный пояснил: действовал по заказу. В интернете ему предложили работу перевозчика — нужно было забрать партию и сделать закладки в Башкирии, а затем сообщить координаты куратору.Информацию изучили и вскоре вычислили производителя. Из его гаража изъяли более 127 килограммов наркотиков, 72 литра прекурсоров и лабораторное оборудование.Как оказалось, действовала целая преступная группа, причем участники не знали друг друга в лицо. Всех анонимно консультировали вышестоящие люди."Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") УК. Фигуранты заключены под стражу", — прокомментировали в МВД.Спрос растетЗа прошлый год объем производства наркотиков внутри страны существенно вырос, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.По его словам, наркомафия расширила сеть подпольных лабораторий и распространителей. По статистике ведомства, в 2022-м из незаконного оборота изъяли 35,6 тонны наркотических средств, а годом ранее — 21,5. Более половины всех запрещенных веществ — так называемые синтетики.Судя по сообщениям на форумах в даркнете, из-за закрытия границ дилерам стало выгоднее максимально локализовать производство."Еще во время ковида вылезло множество самоучек, которые хотели на этом заработать, — рассказал РИА Новости Василий П., знакомый с ситуацией на наркорынке. — Но из-за этого крупные продавцы стали терять клиентов. Сейчас всем стало понятно, что хорошие химики и перевозчики — на вес золота. И практически 80 процентов "магазинов" имеет штатных "специалистов".Поток желающихПоэтому, по словам Василия П., наркодилеры открыли "центры обучения". Причем вербуют во всех странах СНГ. "Завлекают тем, что в России большой и прибыльный рынок", — объясняет он.После закрытия в 2022-м главной наркоплощадки Hydra развивать "систему обучения" первым попробовал крупнейший нелегальный форум RuTOR. Еще в августе прошлого года ресурс открыл раздел "Академия" с "курсами" для закладчиков.Администрация планировала расширить предложение: готовить кураторов, гроверов, химиков, водителей и даже HR. Правда, все ограничилось рекламой. Однако, судя по сообщениям в даркнете, желающих получить "наркообразование" до сих пор десятки."Есть небольшой опыт в производстве. Пожалуйста, рассмотрите мою кандидатуру!", "Готов долго и упорно учиться! Кто-нибудь, откликнитесь!" — пишут пользователи.Юрист Геннадий Нефедовский не раз сталкивался с уголовными делами о наркоторговле. По его словам, чаще всего заинтересованы в таких вакансиях малообеспеченные студенты, а также люди с образованием химиков или ботаников, которые, не задумываясь о последствиях, хотят быстрых и легких денег."Ни о чем не волнуемся"Крупные "магазины" тоже освоили новый способ завлечь в преступные схемы. Рекламу размещают в телеграм-каналах и в даркнете. Каждая площадка заманивает скидками и "бесплатными консультациями".Обещают, что всему будут обучать юристы, химики, производители. Каждому выдают специальные инструкции, рассказывают как о тонкостях наркопроизводства, так и о методах работы полиции.Одну из таких "программ" запустила теневая площадка KRAKEN. В руководстве из 12 пунктов, опубликованном в качестве рекламы, указаны рекомендации "варщикам". А другие нелегальные "пункты" зазывают, например, тем, что предлагают работать с "профессионалами рынка".Конкурируют неспроста: "курсы" платные — от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от "профиля". Кто-то натаскивает изготовителей "синтетики", кто-то делает упор "на юридические консультации, чтобы избежать проблем". На это ведутся десятки, если не сотни. Интерес подогревает стремительный рост "вакансий" в даркнете, чаще всего ищут дилеров и производителей.Корреспондент РИА Новости связалась с одним из "абитуриентов"."Говорил с другими на форуме — они и порекомендовали площадку. Сказали, что, делая все по правилам, можно ни о чем не волноваться", — объяснил он.Однако в реальности все иначе. Такие "варщики" регулярно попадаются полиции. Так, в сентябре сотрудники задержали 27-летнего жителя Луховиц, который производил мефедрон. Для этого арендовал дом, откуда изъяли контейнер с кристаллами, четыре пакета с порошком, лабораторную посуду и оборудование, емкости с химическими жидкостями, а также вещества растительного происхождения и курительные трубки.Задержанный признался, что работу нашел в интернете. Кураторы предоставили ему все необходимое для производства, после чего он распространял наркотик бесконтактным способом. Сотни смертейПо данным Государственного антинаркотического комитета, за прошлый год количество смертельных отравлений веществами достигло десяти тысяч. При этом в пандемийный 2020-й таких случаев насчитали 9,1 тысячи. Еще на 3,6 процента увеличилось количество острых отравлений.Стремительно растет и криминальная активность среди наркоманов. По данным МВД России, в 2023-м более 5600 нарушений уголовного закона было совершено "под веществами", и это на 10,5 процента выше показателя 2022-го (в период с января по сентябрь). Причем особенно заметно выросло количество тяжких и особо тяжких составов — их почти 3,5 тысячи, что на 32,3 процента больше.РИА Новости направило запрос в МВД России, чтобы узнать, как планируют решать данную проблему. На момент публикации материала ответ не поступил.Тем временем юрист Оксана Никитина напоминает: уголовное наказание последует не только за производство наркотиков. Согласно статье 33 УК, оно полагается и за организацию преступного сообщества, подстрекательство и пособничество. Срок — до 20 лет лишения свободы.Именно под эти критерии и попадают так называемые кураторы.По мнению экспертов, куда проще предупредить проблему — ликвидировать нелегальные "школы" и обучающие "курсы", а также ужесточить наказание для организаторов. Иначе смертей будет еще больше.

https://ria.ru/20230424/nedarknet-1866985688.html

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россия, московская область (подмосковье), луховицы, владимир колокольцев, общество, наркотики, интернет, врачи, химики, юристы