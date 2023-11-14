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В Москве отменили концерт "Парка Горького" из-за трагедии в семье Намина - РИА Новости, 14.11.2023
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Шоубиз
 
18:33 14.11.2023 (обновлено: 18:35 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/namin-1909438313.html
В Москве отменили концерт "Парка Горького" из-за трагедии в семье Намина
В Москве отменили концерт "Парка Горького" из-за трагедии в семье Намина - РИА Новости, 14.11.2023
В Москве отменили концерт "Парка Горького" из-за трагедии в семье Намина
Концерт группы "Парк Горького", запланированный на 5 декабря, перенесли на три месяца из-за гибели родственников основателя коллектива Стаса Намина, сообщили... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:33
2023-11-14T18:35
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Концерт группы "Парк Горького", запланированный на 5 декабря, перенесли на три месяца из-за гибели родственников основателя коллектива Стаса Намина, сообщили организаторы выступления. &quot;В связи с трагедией, случившейся в семье основателя и продюсера группы &quot;Парк Горького&quot; Стаса Намина, московский концерт легендарной рок-группы переносится на 1 марта 2024 года и пройдет на концертной площадке &quot;Крокус Сити Холл&quot;. Все ранее приобретенные билеты будут действительны&quot;, — говорится в сообщении. Отмечается, что предстоящий концерт станет стартовой точкой мирового турне "Парка Горького" в 2024 году.Намин представит современный интернациональный состав рок-группы, в который войдут гитаристы и вокалисты Олег Изотов, Марко Мендоза (США), Тимофей Григорович, Сергей Арутюнов, а также барабанщик Кенни Аронофф (США) и лидер-вокалист первого состава группы Николай Носков.В середине октября Роман Микоян, пасынок Намина, признался в убийстве своего брата Артема и бабушки Полины Ткаченко. Их тела со множественными ножевыми ранениями обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья.Мотивом убийства стал давний семейный конфликт. Ведется следствие.
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стас намин, николай носков, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Стас Намин, Николай Носков, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
В Москве отменили концерт "Парка Горького" из-за трагедии в семье Намина

Концерт группы "Парк Горького" перенесли на март из-за трагедии в семье Намина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХудожник и музыкант Стас Намин
Художник и музыкант Стас Намин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Концерт группы "Парк Горького", запланированный на 5 декабря, перенесли на три месяца из-за гибели родственников основателя коллектива Стаса Намина, сообщили организаторы выступления.
«

"В связи с трагедией, случившейся в семье основателя и продюсера группы "Парк Горького" Стаса Намина, московский концерт легендарной рок-группы переносится на 1 марта 2024 года и пройдет на концертной площадке "Крокус Сити Холл". Все ранее приобретенные билеты будут действительны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящий концерт станет стартовой точкой мирового турне "Парка Горького" в 2024 году.
Намин представит современный интернациональный состав рок-группы, в который войдут гитаристы и вокалисты Олег Изотов, Марко Мендоза (США), Тимофей Григорович, Сергей Арутюнов, а также барабанщик Кенни Аронофф (США) и лидер-вокалист первого состава группы Николай Носков.
В середине октября Роман Микоян, пасынок Намина, признался в убийстве своего брата Артема и бабушки Полины Ткаченко. Их тела со множественными ножевыми ранениями обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья.
Мотивом убийства стал давний семейный конфликт. Ведется следствие.
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ШоубизСтас НаминНиколай НосковЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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