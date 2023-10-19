https://ria.ru/20231019/ubiystvo-1903826888.html

Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников

Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников - РИА Новости, 19.10.2023

Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве своих брата и бабушки, видео допроса опубликовало управление СК по Подмосковью в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:30

2023-10-19T13:30

2023-10-19T15:03

стас намин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903832167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bc363adb5758039b3c539b2df239515.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве своих брата и бабушки, видео допроса опубликовало управление СК по Подмосковью в Telegram-канале."Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работать с подозреваемым в двойном убийстве в Истре. На допросе мужчина признался в совершенном преступлении", — говорится в публикации.На вопрос следователя, что он совершил, Роман ответил: "Два убийства — моего брата и бабушки".Тела Артема Микояна и его бабушки, 85-летней Полины Ткаченко, нашли со множественными ножевыми ранениями в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Стаса Намина, Роман Микоян — сын Галины Ткаченко, на которой был женат Намин. По словам представителей музыканта, Роман с детства отличался жестокостью. В пресс-службе уточнили, что убитый Артем Микоян — совместный ребенок Намина и Ткаченко, но с бывшей женой музыкант не общался больше 15 лет.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание пасынка Стаса Намина в убийстве брата и бабушки Признание пасынка Стаса Намина в убийстве брата и бабушки 2023-10-19T13:30 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стас намин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, видео