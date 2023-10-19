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Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников - РИА Новости, 19.10.2023
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве своих брата и бабушки, видео допроса опубликовало управление СК по Подмосковью в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:30
2023-10-19T13:30
2023-10-19T15:03
стас намин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
шоубиз
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве своих брата и бабушки, видео допроса опубликовало управление СК по Подмосковью в Telegram-канале."Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работать с подозреваемым в двойном убийстве в Истре. На допросе мужчина признался в совершенном преступлении", — говорится в публикации.На вопрос следователя, что он совершил, Роман ответил: "Два убийства — моего брата и бабушки".Тела Артема Микояна и его бабушки, 85-летней Полины Ткаченко, нашли со множественными ножевыми ранениями в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Стаса Намина, Роман Микоян — сын Галины Ткаченко, на которой был женат Намин. По словам представителей музыканта, Роман с детства отличался жестокостью. В пресс-службе уточнили, что убитый Артем Микоян — совместный ребенок Намина и Ткаченко, но с бывшей женой музыкант не общался больше 15 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Признание пасынка Стаса Намина в убийстве брата и бабушки
Признание пасынка Стаса Намина в убийстве брата и бабушки
2023-10-19T13:30
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас намин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, видео
Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Шоубиз
Пасынок Стаса Намина признался в убийстве двух родственников
СК: пасынок Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки