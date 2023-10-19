https://ria.ru/20231019/pasynok-1903808308.html

Намин отреагировал на расправу над его родственниками в Подмосковье

Намин отреагировал на расправу над его родственниками в Подмосковье - РИА Новости, 19.10.2023

Намин отреагировал на расправу над его родственниками в Подмосковье

Музыкант и продюсер Стас Намин категорически не одобрял образ жизни и моральные принципы своего пасынка Романа Микояна, который подозревается в убийстве брата и РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:02

2023-10-19T13:02

2023-10-19T13:35

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Музыкант и продюсер Стас Намин категорически не одобрял образ жизни и моральные принципы своего пасынка Романа Микояна, который подозревается в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Стаса Намина.По словам представителей продюсера, Роман Микоян с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Он оказался в семье Намина после того, как музыкант женился на его матери Галине Ткаченко. "В действительности он никогда не был усыновленным и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам. Стас много лет не общался с его мамой и с ним, потому, что категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы, которые его мать не замечала, оправдывая его", – говорится в сообщении пресс-службы.У Намина и Ткаченко родился совместный ребенок — сын Артем, затем пара развелась и уже более 15 лет не общается. Родной сын Стаса Намина Артем, по сообщению пресс-службы, – "образованный и воспитанный молодой человек, в силу присущей ему доброты, жалел сводного брата и не прерывал с ним связь".Ранее стало известно, что тела Артема Микояна и его бабушки 85-летней Полины Ткаченко найдены со множественными ножевыми ранениями в коттедже, где они проживали. По предварительным данным Роман Микоян расправился с ними после замечаний о его образе жизни.

https://ria.ru/20231019/ubiystvo-1903750972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стас намин, знаменитости, криминал, происшествия, новости шоу-бизнеса