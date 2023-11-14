https://ria.ru/20231114/mvd-1909338032.html

В Ленинградской области свидание закончилось стрельбой и тараном машины МВД

В Ленинградской области свидание закончилось стрельбой и тараном машины МВД - РИА Новости, 14.11.2023

В Ленинградской области свидание закончилось стрельбой и тараном машины МВД

Предложение покататься на машине от близкого знакомого закончилось для жительницы Ленинградской области погоней со стрельбой, столкновением с патрульным... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:33

2023-11-14T12:33

2023-11-14T12:33

происшествия

авто

ленинградская область

гатчинский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Предложение покататься на машине от близкого знакомого закончилось для жительницы Ленинградской области погоней со стрельбой, столкновением с патрульным автомобилем и легким ранением руки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Ночью 12 ноября в городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти водитель Volvo Х70, игнорируя требование гаишников остановиться, попытался скрыться в черте города. "Полицейскими было организованно преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал, а продолжал движение, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - сообщает ГУМВД. Инспекторы открыли стрельбу по колесам преследуемого автомобиля, но даже со спущенными шинами машина продолжала движение. "У дома 15 по Первомайской улице города Коммунар водитель иномарки резко затормозил, спровоцировав столкновение с патрульным автомобилем, после чего с места происшествия скрылся. Из-за полученных повреждений патрульного автомобиля дальнейшее преследование стало невозможным", - описывают происходящее в пресс-службе. Впоследствии выяснилось, что в преследуемой Volvo находилась 42-летняя пассажирка, близкая знакомая водителя. По данным ГУМВД, она получила касательное легкое ранение в руку, обратилась в медучреждение, где после перевязки ее отпустили домой. По словам местной жительницы, она согласилась на предложение своего приятеля покататься на его автомобиле по городу, но, когда они встретились, заметила, что мужчина сильно пьян. Полиция вычислила нарушителя в Пушкинском районе Петербурга. Но и на этот раз он решил не сдаваться, а стал уезжать от полицейского автомобиля, стражам порядка пришлось вновь стрелять в воздух, потом по колесам. Упрямый водитель не останавливался и повторил маневр с тараном патрульного автомобиля, но был остановлен и заблокирован. "Водитель "Вольво Х70", находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый житель деревни Ляды Гатчинского района Ленинградской области", - сообщает пресс-служба. Нарушитель был доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности по семи статьям КоАП РФ.

https://ria.ru/20231112/yakutiya-1908958640.html

https://ria.ru/20231113/zakladchiki-1909198833.html

ленинградская область

гатчинский район

санкт-петербург

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происшествия, авто, ленинградская область, гатчинский район, санкт-петербург