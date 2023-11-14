https://ria.ru/20231114/moskva-1909293643.html
Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания
Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания - РИА Новости, 14.11.2023
Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания
Нейросети в Москве впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:57
2023-11-14T09:57
2023-11-14T09:57
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Нейросети в Москве впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Сообщается, что умные алгоритмы способны обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию — синусит. Это самое распространенное исследование для выявления заболеваний придаточных пазух носа.
https://ria.ru/20231114/gaz-1909290629.html
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество, россия
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество, Россия
Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания
Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках