https://ria.ru/20231114/moskva-1909293643.html

Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания

Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания - РИА Новости, 14.11.2023

Московские нейросети научились выявлять лор-заболевания

Нейросети в Москве впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:57

2023-11-14T09:57

2023-11-14T09:57

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Нейросети в Москве впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Сообщается, что умные алгоритмы способны обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию — синусит. Это самое распространенное исследование для выявления заболеваний придаточных пазух носа.

https://ria.ru/20231114/gaz-1909290629.html

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москва, анастасия ракова , здоровье - общество, россия