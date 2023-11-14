https://ria.ru/20231114/luna-1909371501.html

Участников имитации полета в космос научат бегать по Луне

Участников имитации полета в космос научат бегать по Луне - РИА Новости, 14.11.2023

Участников имитации полета в космос научат бегать по Луне

Участники годового эксперимента по имитации полёта на Луну во время "высадок" будут учиться ходить и бегать в условиях лунной гравитации, а также управлять... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:35

2023-11-14T14:35

2023-11-14T15:22

космос - риа наука

луна

москва

земля

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909308227_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_057e56d2b0e0c7a535c4ef99a1a6d086.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Участники годового эксперимента по имитации полёта на Луну во время "высадок" будут учиться ходить и бегать в условиях лунной гравитации, а также управлять луноходом, сообщила врач экипажа Ксения Орлова. Эксперимент SIRIUS-23 по годовой изоляции экипажа для имитации полёта на Луну сегодня начался в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в Москве. В экипаже двое мужчин и четверо женщин. Они за четверо суток "долетят" до Луны и состыкуются с лунной орбитальной станцией, а также совершат пять "высадок" на поверхность естественного спутника Земли. "У нас будет воспроизведена непосредственно методика вывешивания, когда мы будем в специальном снаряжении имитировать передвижения по Луне. Мы должны приспособиться по ней ходить, научиться бегать и также управлять луноходом, который также будет с помощью VR-технологий в данной миссии", - сказала она на пресс-конференции перед началом эксперимента. "Высадки" на Луну Орлова назвала самой интересной частью проекта. Работа на лунной поверхности будет имитироваться с использованием очков виртуальной реальности. "У нас будут определённые задачи, например, собрать лунный грунт, то есть провести манипуляции, которые будут похожи на то, что мы действительно делаем", - добавила она. Ранее в рамках проекта SIRIUS также на базе ИМБП были проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, восемь месяцев в 2021-2022 годах. Помимо российских участников в составы экипажей входили исследователи из США, Германии и ОАЭ.

https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html

https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html

луна

москва

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, москва, земля, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук