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ГД одобрила проект о продлении срока лечения без ОМС в новых регионах - РИА Новости, 14.11.2023
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13:29 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/lechenie-1909350876.html
ГД одобрила проект о продлении срока лечения без ОМС в новых регионах
ГД одобрила проект о продлении срока лечения без ОМС в новых регионах - РИА Новости, 14.11.2023
ГД одобрила проект о продлении срока лечения без ОМС в новых регионах
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:29
2023-11-14T13:29
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года. В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов. Проектом предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года. "Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту. "Люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым мы в том числе обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому мы должны юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи. Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", - рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) РИА Новости. Он отметил, что жители регионов РФ должны быть уверены в том, что они смогут бесплатно получать медпомощь даже без полиса ОМС, как это происходит сейчас. "Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ", - заключил депутат.
https://ria.ru/20231024/regiony-1904977010.html
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здоровье - общество, госдума рф, никита чаплин, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Здоровье - Общество, Госдума РФ, Никита Чаплин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
ГД одобрила проект о продлении срока лечения без ОМС в новых регионах

ГД приняла проект о продлении срока бесплатного лечения без ОМС в новых регионах

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, по которому срок финансового обеспечения бесплатной медпомощи жителям новых регионов РФ за счет бюджетов субъектов продлен до 1 января 2025 года.
В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов.
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Проектом предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года.
"Проект федерального закона… в целях предоставления отсрочки перехода на систему финансирования медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2024 года, а также определения источника финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территориях новых регионов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
"Люди из новых регионов - полноценные граждане РФ, которым мы в том числе обязаны обеспечить качественную медицинскую помощь. Централизованный переход повсеместно на систему ОМС пока недоступен, так как еще сохраняется вопрос оформления документов для жителей новых территорий, поэтому мы должны юридически и финансово предусмотреть все варианты, чтобы ни в коем случае людям не отказывали в помощи. Кроме того, важно обеспечить медицинское обслуживание людям, которые сами не могут обратиться за помощью, поэтому волонтеры "Единой России" в круглосуточном формате поддерживают связь и оказывают помощь людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", - рассказал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) РИА Новости.
Он отметил, что жители регионов РФ должны быть уверены в том, что они смогут бесплатно получать медпомощь даже без полиса ОМС, как это происходит сейчас.
"Изменения в законодательстве нужны, чтобы люди продолжили получать медицинскую помощь без документов, пока власти продолжают гармонизировать систему здравоохранения новых регионов РФ", - заключил депутат.
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