https://ria.ru/20231114/latviya-1909336536.html
Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине
Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 14.11.2023
Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине
Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:29
2023-11-14T12:29
2023-11-14T13:32
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус)."Мы понимаем, что этот конфликт не закончится быстро. Он будет стоить всем нам денег, потому что мы все время помогаем украинцам. Мы помогали им в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли, <...> и нас это не радует", — сказал министр в разговоре по телефону с собеседником, представившимся африканским чиновником.По мнению Кариньша, полное эмбарго против России имело бы смысл, если бы на это разом пошли все страны Евросоюза. В противном случае товарообмен пошел бы через конкурентов: Эстонию, Литву и Финляндию, объяснил политик."Наконец, конфликт на Украине может привести к еще большему числу беженцев. А с ними и без того есть проблемы. Во всей Европе проблемы с беженцами изо всех уголков мира", — резюмировал глава ведомства.Как заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, почти все главы МИД стран ЕС говорят об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке. Министр финансов Украины Сергей Марченко в октябре уже говорил, что "видит много усталости" среди западных партнеров Киева.Российские пранкеры ранее поговорили с премьером Италии Джорджей Мелони о ситуации на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Министр выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".В пресс-службе итальянского Совмина заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони и что службу "ввели в заблуждение".
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909302714.html
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в мире, украина, латвия, киев, джорджа мелони, кришьянис кариньш, владимир кузнецов (вован), евросоюз
В мире, Украина, Латвия, Киев, Джорджа Мелони, Кришьянис Кариньш, Владимир Кузнецов (Вован), Евросоюз
Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине
Глава МИД Латвии Кариньш сказал пранкерам, что страну не радует помощь Украине
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре
с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
"Мы понимаем, что этот конфликт не закончится быстро. Он будет стоить всем нам денег, потому что мы все время помогаем украинцам. Мы помогали им в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли, <...> и нас это не радует", — сказал министр в разговоре по телефону с собеседником, представившимся африканским чиновником.
По мнению Кариньша, полное эмбарго против России имело бы смысл, если бы на это разом пошли все страны Евросоюза. В противном случае товарообмен пошел бы через конкурентов: Эстонию, Литву и Финляндию, объяснил политик.
"Наконец, конфликт на Украине может привести к еще большему числу беженцев. А с ними и без того есть проблемы. Во всей Европе проблемы с беженцами изо всех уголков мира", — резюмировал глава ведомства.
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Как заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, почти все главы МИД стран ЕС говорят об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке. Министр финансов Украины Сергей Марченко в октябре уже говорил, что "видит много усталости" среди западных партнеров Киева.
Российские пранкеры ранее поговорили с премьером Италии Джорджей Мелони о ситуации на Украине
, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Министр выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
В пресс-службе итальянского Совмина заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони и что службу "ввели в заблуждение".
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