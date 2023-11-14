https://ria.ru/20231114/latviya-1909336536.html

Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине

Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 14.11.2023

Глава МИД Латвии сделал шокирующее признание об Украине

Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:29

2023-11-14T12:29

2023-11-14T13:32

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латвия

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джорджа мелони

кришьянис кариньш

владимир кузнецов (вован)

евросоюз

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Рига не в восторге от необходимости оказывать поддержку Киеву, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус)."Мы понимаем, что этот конфликт не закончится быстро. Он будет стоить всем нам денег, потому что мы все время помогаем украинцам. Мы помогали им в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли, <...> и нас это не радует", — сказал министр в разговоре по телефону с собеседником, представившимся африканским чиновником.По мнению Кариньша, полное эмбарго против России имело бы смысл, если бы на это разом пошли все страны Евросоюза. В противном случае товарообмен пошел бы через конкурентов: Эстонию, Литву и Финляндию, объяснил политик."Наконец, конфликт на Украине может привести к еще большему числу беженцев. А с ними и без того есть проблемы. Во всей Европе проблемы с беженцами изо всех уголков мира", — резюмировал глава ведомства.Как заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, почти все главы МИД стран ЕС говорят об усталости общественности от конфликта на Украине, сейчас тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке. Министр финансов Украины Сергей Марченко в октябре уже говорил, что "видит много усталости" среди западных партнеров Киева.Российские пранкеры ранее поговорили с премьером Италии Джорджей Мелони о ситуации на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Министр выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".В пресс-службе итальянского Совмина заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони и что службу "ввели в заблуждение".

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909302714.html

https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909284146.html

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в мире, украина, латвия, киев, джорджа мелони, кришьянис кариньш, владимир кузнецов (вован), евросоюз