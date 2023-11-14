Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:49 14.11.2023 (обновлено: 15:56 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/kurorty-1909306195.html
Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты
Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты - РИА Новости, 14.11.2023
Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты
Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты, в лидерах продаж – страны СНГ и Грузии, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:49
2023-11-14T15:56
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
япония
грузия
италия
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_261807ef90b2da65f96917135497adfd.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты, в лидерах продаж – страны СНГ и Грузии, сообщает пресс-служба РСТ.Кроме того, есть запросы и на европейские направления – Италию и Сербию, а также на азиатские – Южную Корею и Японию.Как рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, наиболее популярен в горнолыжном сегменте относительно недорогой курорт Цахкадзор в Армении, неплохо продаются азербайджанские Шахдаг и Туфандаг. Также популярна Грузия – Бакуриани, Гудаури, Казбеги."Совершенно точно недооценены азербайджанские горнолыжные комплексы. А ведь инфраструктура там активно развивается, можно найти и качественное размещение в отелях категории "четыре и пять звезд" со спа, и современные гондольные подъемники, и разнообразные рестораны и бары для apre-ski", – пояснила Домостроева.Среди европейских направлений россияне интересуются горнолыжными турами в Италию и сербский Копаоник."Спрос сдерживается сложностью получения виз, отсутствием прямой перевозки и высоким курсом евро, поэтому горнолыжная Италия доступна только состоятельным россиянам. До пандемии страна была лидером в этом сегменте", – уточнила представитель "Интуриста".Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская считает, что горнолыжники, привыкшие кататься в Альпах, не очень хотят отдыхать в странах СНГ. "Как правило, это обеспеченные туристы, они предпочитают европейские курорты. Впрочем, если есть необходимость поставить на лыжи детей, могут сделать выбор в пользу Шахдага в Азербайджане", – отмечает она.Как пояснили в компании Fun&amp;Sun, большинство горнолыжников сейчас выбирают курорты России, но бронируют и зарубежные. Уже заметна активизация спроса на новогодние даты. "Значительно выросла популярность курорта Шахдаг в Азербайджане. Он привлекает хорошим соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом. Глубина продаж достигает полугода", – сказала PR-директор Ольга Иванова.По ее словам, спрос на горнолыжные туры по зарубежным направлениям распределяется равномерно. Помимо Шахдага, у туроператора популярны Цахкадзор в Армении, турецкие Улудаг и Кайсери, сербский Копаоник.Азиатские горнолыжные курорты в этом году также оказались востребованными. Как рассказала руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина, набирают популярность горнолыжные туры в Южную Корею и Японию."Катание в корейских Хайвоне и Пхенчане лыжники и сноубордисты комбинируют с экскурсиями в Сеуле. В Японии чаще всего выбирают курорт Нисеко на острове Хоккайдо. Такие программы запрашивают обычно за четыре-шесть месяцев до заезда", – говорит эксперт.По ее словам, традиционно обе страны были особенно востребованы у туристов дальневосточных регионов и Сибири, но отсутствие прямых перелетов значительно сократило турпоток.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
япония
грузия
италия
армения
азербайджан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104737/15/1047371522_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_9b7abd88a76df7193f62f77a74299d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, япония, грузия, италия, армения, азербайджан, турция, сноуборд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Япония, Грузия, Италия, Армения, Азербайджан, Турция, Сноуборд
Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты

Российские горнолыжники активно бронируют туры на горные курорты СНГ и Грузии

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКурорт "Шахдаг"
Курорт Шахдаг - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты, в лидерах продаж – страны СНГ и Грузии, сообщает пресс-служба РСТ.
Кроме того, есть запросы и на европейские направления – Италию и Сербию, а также на азиатские – Южную Корею и Японию.
Как рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, наиболее популярен в горнолыжном сегменте относительно недорогой курорт Цахкадзор в Армении, неплохо продаются азербайджанские Шахдаг и Туфандаг. Также популярна Грузия – Бакуриани, Гудаури, Казбеги.
"Совершенно точно недооценены азербайджанские горнолыжные комплексы. А ведь инфраструктура там активно развивается, можно найти и качественное размещение в отелях категории "четыре и пять звезд" со спа, и современные гондольные подъемники, и разнообразные рестораны и бары для apre-ski", – пояснила Домостроева.
Среди европейских направлений россияне интересуются горнолыжными турами в Италию и сербский Копаоник.
"Спрос сдерживается сложностью получения виз, отсутствием прямой перевозки и высоким курсом евро, поэтому горнолыжная Италия доступна только состоятельным россиянам. До пандемии страна была лидером в этом сегменте", – уточнила представитель "Интуриста".
Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская считает, что горнолыжники, привыкшие кататься в Альпах, не очень хотят отдыхать в странах СНГ. "Как правило, это обеспеченные туристы, они предпочитают европейские курорты. Впрочем, если есть необходимость поставить на лыжи детей, могут сделать выбор в пользу Шахдага в Азербайджане", – отмечает она.
Как пояснили в компании Fun&Sun, большинство горнолыжников сейчас выбирают курорты России, но бронируют и зарубежные. Уже заметна активизация спроса на новогодние даты. "Значительно выросла популярность курорта Шахдаг в Азербайджане. Он привлекает хорошим соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом. Глубина продаж достигает полугода", – сказала PR-директор Ольга Иванова.
По ее словам, спрос на горнолыжные туры по зарубежным направлениям распределяется равномерно. Помимо Шахдага, у туроператора популярны Цахкадзор в Армении, турецкие Улудаг и Кайсери, сербский Копаоник.
Азиатские горнолыжные курорты в этом году также оказались востребованными. Как рассказала руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина, набирают популярность горнолыжные туры в Южную Корею и Японию.
"Катание в корейских Хайвоне и Пхенчане лыжники и сноубордисты комбинируют с экскурсиями в Сеуле. В Японии чаще всего выбирают курорт Нисеко на острове Хоккайдо. Такие программы запрашивают обычно за четыре-шесть месяцев до заезда", – говорит эксперт.
По ее словам, традиционно обе страны были особенно востребованы у туристов дальневосточных регионов и Сибири, но отсутствие прямых перелетов значительно сократило турпоток.
Девушка на курорте Гора соболиная
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
10 ноября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЯпонияГрузияИталияАрменияАзербайджанТурцияСноуборд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала