https://ria.ru/20231114/kurorty-1909306195.html

Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты

Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты - РИА Новости, 14.11.2023

Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты

Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты, в лидерах продаж – страны СНГ и Грузии, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:49

2023-11-14T15:49

2023-11-14T15:56

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты, в лидерах продаж – страны СНГ и Грузии, сообщает пресс-служба РСТ.Кроме того, есть запросы и на европейские направления – Италию и Сербию, а также на азиатские – Южную Корею и Японию.Как рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, наиболее популярен в горнолыжном сегменте относительно недорогой курорт Цахкадзор в Армении, неплохо продаются азербайджанские Шахдаг и Туфандаг. Также популярна Грузия – Бакуриани, Гудаури, Казбеги."Совершенно точно недооценены азербайджанские горнолыжные комплексы. А ведь инфраструктура там активно развивается, можно найти и качественное размещение в отелях категории "четыре и пять звезд" со спа, и современные гондольные подъемники, и разнообразные рестораны и бары для apre-ski", – пояснила Домостроева.Среди европейских направлений россияне интересуются горнолыжными турами в Италию и сербский Копаоник."Спрос сдерживается сложностью получения виз, отсутствием прямой перевозки и высоким курсом евро, поэтому горнолыжная Италия доступна только состоятельным россиянам. До пандемии страна была лидером в этом сегменте", – уточнила представитель "Интуриста".Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская считает, что горнолыжники, привыкшие кататься в Альпах, не очень хотят отдыхать в странах СНГ. "Как правило, это обеспеченные туристы, они предпочитают европейские курорты. Впрочем, если есть необходимость поставить на лыжи детей, могут сделать выбор в пользу Шахдага в Азербайджане", – отмечает она.Как пояснили в компании Fun&Sun, большинство горнолыжников сейчас выбирают курорты России, но бронируют и зарубежные. Уже заметна активизация спроса на новогодние даты. "Значительно выросла популярность курорта Шахдаг в Азербайджане. Он привлекает хорошим соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом. Глубина продаж достигает полугода", – сказала PR-директор Ольга Иванова.По ее словам, спрос на горнолыжные туры по зарубежным направлениям распределяется равномерно. Помимо Шахдага, у туроператора популярны Цахкадзор в Армении, турецкие Улудаг и Кайсери, сербский Копаоник.Азиатские горнолыжные курорты в этом году также оказались востребованными. Как рассказала руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина, набирают популярность горнолыжные туры в Южную Корею и Японию."Катание в корейских Хайвоне и Пхенчане лыжники и сноубордисты комбинируют с экскурсиями в Сеуле. В Японии чаще всего выбирают курорт Нисеко на острове Хоккайдо. Такие программы запрашивают обычно за четыре-шесть месяцев до заезда", – говорит эксперт.По ее словам, традиционно обе страны были особенно востребованы у туристов дальневосточных регионов и Сибири, но отсутствие прямых перелетов значительно сократило турпоток.

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