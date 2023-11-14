В Москве шестерых "космонавтов" запрут на год для имитации полета на Луну
РАН: в Москве шестерых "космонавтов" запрут на год для имитации полета на Луну
© Фото : ГНЦ РФ - ИМБП РАН/ВКонтакте Экипаж, участвующий в изоляционном эксперименте по имитации полёта на Луну продолжительностью в один год SIRIUS-23 в Москве
Экипаж, участвующий в изоляционном эксперименте по имитации полёта на Луну продолжительностью в один год SIRIUS-23 в Москве
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полёта на Луну продолжительностью в один год SIRIUS-23 начнётся 14 ноября в Москве, сообщили ранее в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на экспериментальной установке которого будет проходить "полёт".
Как сообщается на сайте проекта, начало годовой изоляции состоится 14 ноября.
Изменчивый состав
Ранее директор ИМБП Олег Орлов объявил и представил состав экипажа SIRIUS-23. В этот раз "на Луну" отправятся пятеро россиян: командир экипажа Юрий Чеботарёв, бортиженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Ещё один исследователь - представительница Белоруссии Ольга Мастицкая.
Изначально программа изоляционных экспериментов была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 года Орлов объявил, что американцы приостановили своё участие в ней. Как сообщалось в сентябре, в экипаж годового эксперимента вошёл египтянин Мохаммед Эссам Сайед Абделаал, однако затем и он выбыл из проекта.
На поверхности Луны
По сценарию эксперимента, экипаж отправится на околоземную орбиту на перспективном транспортном корабле, а затем ещё четверо суток будет "лететь" к Луне, где корабль "состыкуется" с окололунной орбитальной станцией. Через месяц к участникам эксперимента должен "прибыть" транспортный корабль дооснащения, с ним экипажу придётся работать двое суток без перерыва на сон.
В ходе эксперимента участникам придётся пять раз "высаживаться" на поверхность Луны. В этой деятельности будут принимать участие четверо "космонавтов". В ходе таких "высадок" планируется оценить насколько психологическая совместимость будет влиять на эффективность работы на поверхности естественного спутника Земли.
Обратный "полёт" на Землю начнётся у экипажа на 362 сутки миссии. "Возвращение" займёт четверо суток. Также планируется, что в период с 38-го по 332-й день эксперимента для его участников будут смоделированы нештатные ситуации.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе ИМБП и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Помимо российских участников в составы экипажей входили Виктор Феттер из Германии, Рейнхолд Повилаитис, Аллен Миркадыров, Эшли Ковальски и Уильям Браун из США, а также испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.