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У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2023
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13:01 14.11.2023 (обновлено: 13:03 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/koronavirus-1909343708.html
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2023
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник
У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:01
2023-11-14T13:03
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус", - сказал собеседник агентства.
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здоровье - общество, госдума рф, политика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Госдума РФ, Политика, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник

У шестерых депутатов Госдумы после тестирования выявили коронавирус

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД.
"Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус", - сказал собеседник агентства.
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