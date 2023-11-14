https://ria.ru/20231114/koronavirus-1909343708.html

У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник

У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2023

У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник

У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:01

2023-11-14T13:01

2023-11-14T13:03

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231113/zdorove-1909227489.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, госдума рф, политика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса