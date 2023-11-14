https://ria.ru/20231114/koronavirus-1909343708.html
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник - РИА Новости, 14.11.2023
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник
У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:01
2023-11-14T13:01
2023-11-14T13:03
здоровье - общество
госдума рф
политика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У шести депутатов Госдумы был выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231113/zdorove-1909227489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, госдума рф, политика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Госдума РФ, Политика, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
У шести депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил источник
У шестерых депутатов Госдумы после тестирования выявили коронавирус