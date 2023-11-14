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Министры финансов АТЭС заявили, что конфликт в Газе угрожает экономике

Министры финансов АТЭС заявили, что конфликт в Газе угрожает экономике - РИА Новости, 14.11.2023

Министры финансов АТЭС заявили, что конфликт в Газе угрожает экономике

Министры финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на прошедших заседаниях согласились, что расширение конфликта в Израиле... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:42

2023-11-14T05:42

2023-11-14T05:42

в мире

израиль

палестина

сектор газа

россия

сан-франциско

джанет йеллен

хамас

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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Министры финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на прошедших заседаниях согласились, что расширение конфликта в Израиле несет угрозу глобальной экономике, заявила глава минфина США Джанет Йеллен."Я считаю, что была общая позиция о том, что нам важно сделать все возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и (палестинским движением - ред.) ХАМАС, чтобы он не разросся в региональный конфликт. Если это произойдет, то он может угрожать глобальному экономическому прогнозу, который всех нас беспокоит", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседаний министров финансов АТЭС в Сан-Франциско.АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

палестина

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россия

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, россия, сан-франциско, джанет йеллен, хамас, министерство финансов сша