https://ria.ru/20231114/izrail-1909266160.html

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 14.11.2023

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане, в том числе по оперативным командным центрам, говорится в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T01:48

2023-11-14T01:48

2023-11-14T09:39

в мире

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане, в том числе по оперативным командным центрам, говорится в Telegram-канале военных."В ответ на пуски из Ливана в направлении Израиля вчера вечером (в понедельник. — Прим. ред.) истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболла" в Ливане. Военные цели, по которым был нанесен удар, включают ряд оперативных командных центров, в которых действовали террористы "Хезболлы", — сообщила армия.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас