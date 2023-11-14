Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре и командным центрам "Хезболлы"
"В ответ на пуски из Ливана в направлении Израиля вчера вечером (в понедельник. — Прим. ред.) истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболла" в Ливане. Военные цели, по которым был нанесен удар, включают ряд оперативных командных центров, в которых действовали террористы "Хезболлы", — сообщила армия.
Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.
В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.
Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.
Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.
В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.
Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.
Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.