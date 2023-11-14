https://ria.ru/20231114/ispaniya-1909394977.html

Ультраправые подали иск против и.о. премьера Испании

Ультраправые подали иск против и.о. премьера Испании - РИА Новости, 14.11.2023

Ультраправые подали иск против и.о. премьера Испании

Ультраправая партия VOX подала иск против исполняющего обязанности премьер-министра Испании, лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:55

2023-11-14T15:55

2023-11-14T15:56

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МАДРИД, 14 ноя - РИА Новости. Ультраправая партия VOX подала иск против исполняющего обязанности премьер-министра Испании, лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса по обвинению, среди прочего, во взяточничестве и сотрудничестве с терроризмом, сообщила во вторник политическая сила. Это решение было принято после того, как вчера PSOE внесла на рассмотрение Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) закон об амнистии каталонских сепаратистов. "Партия VOX подала жалобу на Педро Санчеса по обвинению во взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и действиях, запрещенных государственным служащим при исполнении ими своих обязанностей", — говорится в сообщении в социальной сети X. Кроме того, партия подала жалобу против бывшего главы Каталонии, лидера сепаратистской партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), Карлеса Пучдемона, который активно продвигал принятие закона об амнистии в обмен на поддержку его депутатов кандидатуры Санчеса при предстоящем голосовании в парламенте. Также VOX в качестве меры предосторожности попросила приостановить назначенные на 15 и 16 ноября заседания конгресса депутатов, на которых планируется провести дебаты и голосование по кандидатуре Санчеса. Ранее сообщалось, что более 300 сторонников независимости Каталонии и 73 полицейских, обвиненных в применении силы в ходе нелегального референдума 2017 года, могут подпасть под закон об амнистии, на принятие которого согласилась пойти PSOE, нуждающаяся в поддержке каталонских сепаратистских партий во время предстоящего голосования в конгрессе по переизбранию Педро Санчеса на должность премьер-министра страны. Закон предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года. Так, после принятия закона бывший глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, сможет вернуться в Испанию без каких-либо разбирательств. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. На сегодняшний день Санчес пользуется поддержкой 179 депутатов. Так, PSOE предварительно смогла прийти к договоренности с левым коалиционным блоком Sumar, сепаратисткой партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партией каталонских республиканцев ERC, баскской националистической партией Единство Страны Басков (EH Bildu), Галисийским националистическим блоком (BNG), Баскской националистической партией (PNV), а также Канарской коалицией (CC), которая ранее выступила на стороне PP.

https://ria.ru/20231023/ukr-1904661312.html

https://ria.ru/20231112/ispaniya-1908981438.html

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в мире, испания, каталония, педро санчес, карлес пучдемон