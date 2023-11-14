https://ria.ru/20231114/geyts-1909374883.html

Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США

Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США - РИА Новости, 14.11.2023

Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты монополизирует производство продовольствия в США, считает журналист-расследователь... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:48

2023-11-14T14:48

2023-11-14T14:49

билл гейтс

джефф безос

марк цукерберг

сша

blackrock

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148825/86/1488258669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38bc12dd8548a14365735c1dfee234b.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты монополизирует производство продовольствия в США, считает журналист-расследователь Симус Брунер. В своей книге "Контролигархи" ("Controligarchs") Брунер рассказывает о том, как Гейтс, прикрываясь заботой об экологии, скупает американские сельскохозяйственные угодья и инвестирует в удобрения, искусственные мясо и молочные продукты. "Сначала были патентованные семена и удобрения, а теперь они патентуют альтернативы мясу. Запрет на крупный рогатый скот фактически предоставит монополии компаниям, производящим альтернативный белок, и принесет выгоду таким инвесторам, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и даже BlackRock. Поддельное мясо помогает контролировать продовольственный рынок, а не спасать планету", - приводит телеканал Fox News слова журналиста. По информации, изложенной в "Контролигархах", Гейтс продолжает захват продовольственной системы, который был начат семьей Рокфеллеров. "Захват продовольствия связан с установлением контроля над интеллектуальной собственностью в производстве продуктов питания посредством товарных знаков, авторских прав и патентов", - говорится в книге, которую цитирует телеканал.

https://ria.ru/20230912/mask-1895956953.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билл гейтс, джефф безос, марк цукерберг, сша, blackrock, в мире