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Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США - РИА Новости, 14.11.2023
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14:48 14.11.2023 (обновлено: 14:49 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/geyts-1909374883.html
Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США
Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США - РИА Новости, 14.11.2023
Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты монополизирует производство продовольствия в США, считает журналист-расследователь... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:48
2023-11-14T14:49
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты монополизирует производство продовольствия в США, считает журналист-расследователь Симус Брунер. В своей книге "Контролигархи" ("Controligarchs") Брунер рассказывает о том, как Гейтс, прикрываясь заботой об экологии, скупает американские сельскохозяйственные угодья и инвестирует в удобрения, искусственные мясо и молочные продукты. "Сначала были патентованные семена и удобрения, а теперь они патентуют альтернативы мясу. Запрет на крупный рогатый скот фактически предоставит монополии компаниям, производящим альтернативный белок, и принесет выгоду таким инвесторам, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и даже BlackRock. Поддельное мясо помогает контролировать продовольственный рынок, а не спасать планету", - приводит телеканал Fox News слова журналиста. По информации, изложенной в "Контролигархах", Гейтс продолжает захват продовольственной системы, который был начат семьей Рокфеллеров. "Захват продовольствия связан с установлением контроля над интеллектуальной собственностью в производстве продуктов питания посредством товарных знаков, авторских прав и патентов", - говорится в книге, которую цитирует телеканал.
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билл гейтс, джефф безос, марк цукерберг, сша, blackrock, в мире
Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг, США, BlackRock, В мире
Журналист обвинил Билла Гейтса в монополизации производства продуктов в США

Журналист обвинил Билла Гейтса в захвате продовольственной системы в США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс под предлогом спасения планеты монополизирует производство продовольствия в США, считает журналист-расследователь Симус Брунер.
В своей книге "Контролигархи" ("Controligarchs") Брунер рассказывает о том, как Гейтс, прикрываясь заботой об экологии, скупает американские сельскохозяйственные угодья и инвестирует в удобрения, искусственные мясо и молочные продукты.
«
"Сначала были патентованные семена и удобрения, а теперь они патентуют альтернативы мясу. Запрет на крупный рогатый скот фактически предоставит монополии компаниям, производящим альтернативный белок, и принесет выгоду таким инвесторам, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и даже BlackRock. Поддельное мясо помогает контролировать продовольственный рынок, а не спасать планету", - приводит телеканал Fox News слова журналиста.
По информации, изложенной в "Контролигархах", Гейтс продолжает захват продовольственной системы, который был начат семьей Рокфеллеров.
"Захват продовольствия связан с установлением контроля над интеллектуальной собственностью в производстве продуктов питания посредством товарных знаков, авторских прав и патентов", - говорится в книге, которую цитирует телеканал.
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Билл ГейтсДжефф БезосМарк ЦукербергСШАBlackRockВ мире
 
 
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