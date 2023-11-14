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Немецкие политики призвали выдворить из страны "беженку Меркель" - РИА Новости, 14.11.2023
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15:54 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/germaniya-1909394543.html
Немецкие политики призвали выдворить из страны "беженку Меркель"
Немецкие политики призвали выдворить из страны "беженку Меркель" - РИА Новости, 14.11.2023
Немецкие политики призвали выдворить из страны "беженку Меркель"
Немецкие политики призывают лишить "беженку Меркель" Рим Сахвиль родом из Палестины немецкого гражданства и выслать из страны за антисемитскую позицию, пишет... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:54
2023-11-14T15:54
в мире
германия
палестина
израиль
ангела меркель
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Немецкие политики призывают лишить "беженку Меркель" Рим Сахвиль родом из Палестины немецкого гражданства и выслать из страны за антисемитскую позицию, пишет Bild. Признанная символом миграционной политики во время правления правительства Ангелы Меркель палестинская девушка Рим Сахвиль недавно поделилась в своих соцсетях подпадающим под запрет пропалестинским лозунгом "от реки до моря Палестина будет свободна". Данная позиция предполагает объединение сектора Газа с Палестиной через захват территорий сегодняшнего Израиля между Средиземным морем. Среди тех, кто не оценил пост Сахвиль - депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг. "Тот, кто как Рим, не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию", - приводит издание слова Реберга. По мнению Реберга, ошибка должна быть "исправлена" - таких людей нужно "лишать паспорта и гражданства". Германия "слишком быстро" натурализовала "слишком много людей", которые не разделяют ее демократические ценности, считает политик. "Основная линия (правительства) должна быть такой: для антисемитов и сторонников ХАМАС нет немецких паспортов. Немецкое гражданство может быть предоставлено только тем, кто убедительно поддерживает право Израиля на существование", - считает Фрай. По ее словам, лиц с двойным гражданством необходимо лишать немецкого паспорта, если в связи с осуждением по уголовному делу становится известно, что у них есть антисемитские взгляды. "Защита жизни евреев и права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей нашей страны. Любой, кто не разделяет эти ценности, должен иметь проблемы в нашей стране", - заявляет Тойтеберг. В 2015 году палестинская школьница Рим Сахвиль расплакалась в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Та ей до этого честно призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого инцидента девочку окрестили "беженкой Меркель", в соцсетях и многочисленных СМИ правительство ФРГ призвали продлить семье девочки разрешение на пребывание в Германии. Сахвиль стала частым гостем немецких ток-шоу и даже написала книгу. По информации издания Bild, в феврале 2023 года девушка получила немецкое гражданство.
https://ria.ru/20231112/bavariya-1908958446.html
https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html
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в мире, германия, палестина, израиль, ангела меркель, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Палестина, Израиль, Ангела Меркель, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Немецкие политики призвали выдворить из страны "беженку Меркель"

Bild: в Германии призвали выдворить из страны "беженку Меркель" за антисемитизм

© Фото : соцсети Рим СахвильРим Сахвиль
Рим Сахвиль - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : соцсети Рим Сахвиль
Рим Сахвиль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Немецкие политики призывают лишить "беженку Меркель" Рим Сахвиль родом из Палестины немецкого гражданства и выслать из страны за антисемитскую позицию, пишет Bild.
Признанная символом миграционной политики во время правления правительства Ангелы Меркель палестинская девушка Рим Сахвиль недавно поделилась в своих соцсетях подпадающим под запрет пропалестинским лозунгом "от реки до моря Палестина будет свободна". Данная позиция предполагает объединение сектора Газа с Палестиной через захват территорий сегодняшнего Израиля между Средиземным морем.
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Среди тех, кто не оценил пост Сахвиль - депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг.
"Тот, кто как Рим, не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию", - приводит издание слова Реберга.
По мнению Реберга, ошибка должна быть "исправлена" - таких людей нужно "лишать паспорта и гражданства". Германия "слишком быстро" натурализовала "слишком много людей", которые не разделяют ее демократические ценности, считает политик.
"Основная линия (правительства) должна быть такой: для антисемитов и сторонников ХАМАС нет немецких паспортов. Немецкое гражданство может быть предоставлено только тем, кто убедительно поддерживает право Израиля на существование", - считает Фрай.
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По ее словам, лиц с двойным гражданством необходимо лишать немецкого паспорта, если в связи с осуждением по уголовному делу становится известно, что у них есть антисемитские взгляды.
"Защита жизни евреев и права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей нашей страны. Любой, кто не разделяет эти ценности, должен иметь проблемы в нашей стране", - заявляет Тойтеберг.
В 2015 году палестинская школьница Рим Сахвиль расплакалась в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Та ей до этого честно призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого инцидента девочку окрестили "беженкой Меркель", в соцсетях и многочисленных СМИ правительство ФРГ призвали продлить семье девочки разрешение на пребывание в Германии. Сахвиль стала частым гостем немецких ток-шоу и даже написала книгу. По информации издания Bild, в феврале 2023 года девушка получила немецкое гражданство.
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В миреГерманияПалестинаИзраильАнгела МеркельХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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