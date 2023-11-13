https://ria.ru/20231113/lozung-1909165654.html

"Беженка Меркель" опубликовала пост с антиизраильским лозунгом

"Беженка Меркель" опубликовала пост с антиизраильским лозунгом - РИА Новости, 13.11.2023

"Беженка Меркель" опубликовала пост с антиизраильским лозунгом

Признанная символом миграционной политики во время правления правительства Ангелы Меркель палестинская девушка Рим Сахвиль поделилась в своих соцсетях... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:41

2023-11-13T15:41

2023-11-13T15:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

bild

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израиль

в мире

германия

палестина

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Признанная символом миграционной политики во время правления правительства Ангелы Меркель палестинская девушка Рим Сахвиль поделилась в своих соцсетях подпадающим под запрет пропалестинским лозунгом, сообщает издание Bild. В 2015 году палестинская школьница Рим Сахвиль расплакалась в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Та ей до этого честно призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого инцидента девочку окрестили "беженкой Меркель", в соцсетях и многочисленных СМИ правительство ФРГ призвали продлить семье девочки разрешение на пребывание в Германии. Сахвиль стала частым гостем немецких ток-шоу и даже написала книгу. Как выяснило издание Bild, Сахвиль на фоне текущего палестино-израильского конфликта поделилась в своем Instagram* пропалестинским лозунгом "от реки до моря Палестина будет свободна". Данная позиция предполагает объединение сектора Газа с Палестиной через захват территорий сегодняшнего Израиля между Средиземным морем и рекой Иордан. На данный момент страница Сахвиль закрыта, будет ли данная публикация оценена с правовой точки – неизвестно. Ранее издание Städtischen Anzeiger сообщало, что Сахвиль в феврале 2023 года получила немецкое гражданство. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщали о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам. С начала палестино-израильского конфликта МВД Германии запретило выкрикивать данный лозунг на пропалестинских демонстрациях. Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские протесты. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, bild, хамас, ангела меркель, израиль, в мире, германия, палестина