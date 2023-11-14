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В Газе остановился единственный электрогенератор больницы "Аль-Амаль"

В Газе остановился единственный электрогенератор больницы "Аль-Амаль" - РИА Новости, 14.11.2023

В Газе остановился единственный электрогенератор больницы "Аль-Амаль"

Единственный электрогенератор больницы "Аль-Амаль" в секторе Газа перестал работать, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:47

2023-11-14T05:47

2023-11-14T05:47

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сектор газа

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Единственный электрогенератор больницы "Аль-Амаль" в секторе Газа перестал работать, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X. "Сегодня единственный электрогенератор в больнице "Аль-Амаль", связанной с PRCS в Хан-Юнисе, перестал работать. Это угрожает жизни 90 пациентов, получающих лечение, 25 из которых находятся в отделении медицинской реабилитации и теперь подвержены угрозе смерти в любой момент. Кроме того, около 9 тысяч перемещенных лиц нашли убежище в помещениях больницы", - сообщает PRCS на своей странице. Как отмечается, больница в настоящее время использует очень маленький генератор для обеспечения энергией только родильного отделения и аварийного освещения, а оставшееся топливо, как ожидается, закончится в течение 24 часов. Согласно заявлению, отказ генератора влияет на работу и штаб-квартиры PRCS, и больницы "Аль-Амаль", в которую входит отделение неотложных операций для сектора Газа. Это привело к потере связи с оперативными помещениями, разбросанными по сектору Газа, и прекращению работы связи на очень высоких частотах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сектор газа, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году