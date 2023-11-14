https://ria.ru/20231114/gaza-1909401022.html

Шольц назвал обвинения Эрдогана в отношении Израиля абсурдными

Шольц назвал обвинения Эрдогана в отношении Израиля абсурдными - РИА Новости, 14.11.2023

Шольц назвал обвинения Эрдогана в отношении Израиля абсурдными

Обвинения, выдвинутые турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом против Израиля по палестино-израильскому конфликту, являются абсурдными, Тель-Авив соблюдает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:18

2023-11-14T16:18

2023-11-14T16:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом против Израиля по палестино-израильскому конфликту, являются абсурдными, Тель-Авив соблюдает международные нормы и права человека, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. "Это страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права, и в своих действиях соответсвующим образом и действует. И поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны", - ответил Шольц на вопрос, не являются ли высказывания Эрдогана о действиях Израиля в Газе красной линией для Берлина. Шольц уточнил в очередной раз, что ХАМАС, с точки зрения германского правительства, является террористической организацией и у Израиля есть право против нее обороняться на территории Газы. "Ситуация, при которой ХАМАС снова получит шанс передохнуть, накопить оружие и напасть на Израиль - неприемлема. В этом вопросе мы четко стоим на стороне Израиля, который является демократическим государством, в чем нет никаких сомнений", - добавил он. Пресс-конференция транслировалась на сайте германского правительства. Ранее Эрдоган заявил, что не считает Нетаньяху "своим собеседником", а ХАМАС - террористической организацией. В очередной раз политик назвал действия Израиля "фашистскими", что, по его мнению, ставит под вопрос легитимность государства. Среди прочего турецкий лидер обвинил немецкое правительство в отсутствии четкой позиции касаемо "израильской резни" в Газе. В понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что позиция Эрдогана по палестино-израильскому конфликту не помешает предстоящему в пятницу его визиту в Берлин и переговорам с Шольцем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, израиль, германия, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, хамас, кириакос мицотакис, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году